La caída de Royal: empresa que dirigió Franco Parisi pierde arbitraje por “edificio sin ley” de La Cisterna a días de que candidato arribe a Chile

La filial de la administradora de activos financieros MBI Inversiones, Inversiones Cerro Colorado SpA ganó la demanda que presentó en contra de la inmobiliaria Royal SpA ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) por la propiedad del edificio Riga, ubicado en la comuna de La Cisterna.

Se trata de una nueva victoria del fondo que el 15 de abril de este año presentó una querella en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos estafa y lavado de dinero en contra de Mauricio Lizana y Franco Parisi, fundador y director de Royal, respectivamente, siendo este último hoy candidato presidencial por el Partido de La Gente (PDG). La resolución se dicta en medio de la expectación por su inminente arribo a Chile, tras protagonizar una campaña a La Moneda desde el extranjero. Según él mismo sostuvo, regresaría a Chile durante la segunda quincena del mes de octubre, plazo que se agota en cinco días más.

En la acción penal, que diera a conocer La Tercera PM, MBI Inversiones denunció al ingeniero comercial y su socio de ser supuestamente artífices de un “negocio en el que mintieron para obtener el control material de un inmueble de 240 departamentos, sin realizar desembolso alguno”.

En su sentencia, dictada el 21 de octubre, el juez árbitro Jorge Granic acogió la demanda de Inversiones Cerro Colorado SpA en contra de Royal SpA y declara que esta última incumplió el contrato de opción de compraventa con arrendamiento, que consta en la escritura pública otorgada el día 12 de agosto de 2019, el que, en consecuencia, se declara terminado anticipadamente el 16 de diciembre de 2020.

Junto con esto, el fallo ordena a la demandada la restitución de los inmuebles arrendados dentro del plazo de cinco días, contados desde que el dictamen quede ejecutoriado. Es decir, si Royal no presenta un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, los ejecutivos de la inmobiliaria deben hacer abandono del edificio que cuenta con dos torres.

Asimismo, se condenó a Royal al pago de 119.346,77 UF por conceptos de rentas de arrendamiento, que corresponden tanto las deudas impagas a las fechas de presentación de la demanda como las pactadas hasta la época de término del contrato. A eso se suma otra condena a la demandada al pago de 10.071,738 UF por devolución del precio pagado por la cesión de la promesa de compraventa de los inmuebles. Finalmente, el juez dio curso al pago de una multa de 156,96 UF por cada día de mora o simple retardo en la restitución de los bienes antes mencionados.

Es decir, en los próximos días Royal deberá pagar a Inversiones Cerro Colorado SpA, $ 3.894 millones por los incumplimientos del contrato, más las costas del juicio. La compañía, también, podría iniciar las acciones legales para exigir el desalojo del inmueble a los arrendatarios, incluso con la ayuda de la fuerza pública.

Pero no es la única victoria del fondo frente al proyecto fundado por Mauricio Lizana. Esto luego que el pasado martes, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó el fallo del Juzgado de Policía Local que ordenó la restitución del edificio.

A cargo de la representación de la filial de MBI Inversiones estuvo la abogada Macarena Iturra, consejera del estudio DLA Piper. Mientras que la defensa de Royal SpA estuvo en manos de la abogada Tania González.

Una antigua amistad

Corría 2017 y Franco Parisi junto a Mauricio Lizana solían organizar seminarios en hoteles del sector oriente de la capital para la atracción de potenciales inversionistas interesados en el negocio inmobiliario. Por aquellos días, con un marketing tentador en redes sociales buscaban persuadir a potenciales clientes y cientos de personas se sumaron al proyecto. “Nos ocupamos de gestionar tus créditos hipotecarios con las mejores condiciones. Administramos tus propiedades bajo tu plan riesgo cero”, era uno de los mensajes de la compañía.

Ambos amigos eran los anfitriones de los eventos y en redes sociales Franco Parisi era presentado como doctorado y socio director. Las oficinas de Royal estaban ubicadas en Avenida Manquehue Norte y hoy su imagen de éxito que buscaba proyectar quedó en el pasado.

Franco Parisi y Mauricio Lizana se conocen hace años y guardan una larga amistad. La presencia del hoy candidato presidencial en los eventos para captar clientes generaba confianza en varios de los inversionistas.

Tal era la cercanía que tenían que Lizana con Parisi que se volvió un panelista estable en uno de los últimos programas que encabezó el economista en la televisión pública. Por las pantallas de la Televisión Nacional Evangélica (TNE) el ingeniero comercial de la Universidad de Chile junto a su hermano Antonino realizaban el programa Economía Entre Hermanos y semanalmente presentaba a Lizana como un experto inversionista inmobiliario y destacaba su fórmula para hacer negocios.

Inminente arribo y abogada de ministra

Hoy la administración del edificio Riga es encabezada por Luis Antonio Moraga Parisi, primo del abanderado presidencial, quien actualmente realiza una inédita campaña desde Alabama, Estados Unidos, a través de las redes sociales. Hoy su círculo de hierro, entre quienes se cuentan Pedro Gubernatti

-dueño de TV O’Higgins- y Juan Valenzuela -candidato a diputado por el PDG-, han comenzado a transmitir a los adherentes que la venida del economista está cada vez más cerca y se concretaría este domingo 31 de octubre o el lunes 1 de noviembre.

Hoy el abanderado del PDG, Franco Parisi con un tradicional live en Parisi TeVe en YouTube, dio luces de su inminente arribo. “Voy a estar en todos lados, créanme”, respondió ante la consulta de uno de los presentes.

“Mi estadía acá (en Alabama, EE.UU.) me ha dado la tranquilidad para que no me ataquen y no estén los periodistas aquí encima”, señalando su cuello.

Además, anticipó que Elizabeth Rodríguez, abogada que lo defiende en la causa por una millonaria deuda alimenticia, “si no sale electa, será ministra” en su eventual gobierno. Esto en alusión a la candidatura a diputada por el distrito 11 que reúne a las comunas de La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.

Parisi finalmente remató que, a su parecer, serán 20 los candidatos a diputados del Partido de La Gente que resultarán electos en los próximos comicios.