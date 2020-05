La “curva” de Lavín: ¿Paga costos por reabrir el Apumanque y ahora pedir cuarentena en Las Condes?

Mucho antes de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en Chile, a principios de marzo, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, estaba enfrentado con su propio partido, la UDI. Eran días en que el edil había señalado en algunas entrevistas su interés en que le dieran espacio en la franja televisiva a pesar de que a diferencia del gremialismo, él estaba por el “apruebo” de cara al plebiscito constitucional.

Pero llegó la pandemia y esas disputas partidarias se disiparon, aunque no el protagonismo de Lavín respecto de las medidas a tomar para hacer frente a la expansión del Covid-19. Las decisiones que ha tomado durante las últimas semanas abrieron ayer un foco de críticas en la oposición, luego de que ayer el diputado frenteamplista Gabriel Boric acusara un “show en la reapertura del Apumanque de Lavín”.

El alcalde, en efecto, defendió la ejecución de un plan piloto para reabrir de forma gradual el centro comercial a fines de abril, en días en que desde La Moneda se instalaba el concepto de la “nueva normalidad”. Ayer, en tanto, pedía que se decretara nuevamente la cuarentena en el sector oriente de la capital -que ya tuvo una por dos semanas durante marzo- debido al rebrote de los contagios. .

“El sector oriente está viviendo lo que se llama la segunda ola, que efectivamente nosotros fuimos los primeros, el virus partió en el sector oriente por los viajes y fuimos los primeros en ir a cuarentena, que fue de 3 semanas, bajó mucho le virus y estuvimos 3 o 4 semanas bastante bajo, pero, los primero días de mayo esto se empezó a incrementar fuertemente y estamos como en plena segunda ola, un rebrote…yo pienso que el sector oriente debería ir a cuarentena", dijo en Canal 13. En tanto, hoy, en el matinal de Mega señaló: “Muchos alcaldes pedimos la cuarentena total".

En varias ocasiones, debió dar explicaciones ayer por la “curva” en sus definiciones.

"Apertura del Apumanque no hubo”, dijo el alcalde ayer en Canal 13, defendiéndose que al día siguiente de la reapertura, él mismo revirtió la medida y cerró el mall.

Más tarde, y en conversación con Chilevisión, Lavín fue más allá, al señalar al discurso que se estaba planteando desde el gobierno. “Lo que pasa es que nosotros queremos ayudar a las pymes y el Apumanque está lleno de pymes. Hicimos un plan piloto, pero yo me di cuenta de que la meseta de la cual se hablaba ya no era tal. Por tanto la decisión de abrir era imposible”, dijo.

Luego agregó que “todos hemos aprendido. Acá hay aciertos y errores. Yo quería ayudar en lo económico y entiendo que hay que priorizar la salud. Creo que fue una señal fuerte para que el resto de los malls tomaran la decisión de no abrir”.

Consultados por La Tercera PM, varios de los concejales de Las Condes defendieron la medida de intentar reabrir el Apumanque en su momento. Sin embargo, aclararon que la decisión la tomó Lavín y no fue consultada en el concejo.

“Nos encontramos con esto cuando ya estaba cocinado, eso no analizó con los concejales. Fue un error abrirlo, se vio mal, pero lo bueno es que finalmente no se siguió adelante con la reapertura. Habían filas para entrar ese día, era no de creer”, comentó el concejal Cristián Velasco.

“Me parece injusta la crítica contra Lavín. El Apumanque son pymes chicas y ellos presionaron mucho para abrir. Se hizo muy prudentemente. Esto respondió a una estrategia de ir ir sospesando, de ensayo y error”, afirmó por su parte Julio Dittborn, concejal de Las Condes.

Drones y túneles

Otras medidas tomadas por el alcalde de Las Condes también han tenido repercusión. A comienzos de la crisis sanitaria y cuando se decretó en marzo una cuarentena preventiva en esa comuna -donde se habían reportado varios casos positivos por coronavirus- Lavín hizo un llamado para que se respetara la medida y para eso anunció el uso de “drones, los parlantes de los puestos inteligentes que están en las plazas, los autos de seguridad ciudadana” por parte de la municipalidad.

En tanto, a principios de abril, y cuando el Minsal reportaba de 373 casos contagiados por coronavirus, el edil de Las Condes anunció la implementación de “túneles sanitarios” en la comuna que dirige. Sin embargo, a fines de ese mes, tuvo que salir a explicar si los seguían usando en Las Condes luego de que el propio titular de Salud, Jaime Mañalich, los criticara y la subsecretaria Daza firmara una ordenanza donde se establecía que los túneles servían para “superficies y no para personas”.

El doctor de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, Juan Carlos Ríos, señaló a La Tercera PM que “tanto la OMS y la Organización Panamericana de la Salud señalaron que no se deben usar estas estructuras en las personas. Estas sustancias que tienen los túneles pueden provocar daños en la salud porque son aplicadas en la cara, en los ojos y puede generar lesiones graves, problemas respiratorios y que puedan terminar haciendo que esas personas tengan que ir a un servicio de urgencia”.

A pesar de la advertencia sanitaria, consultados por La Tercera PM concejales y funcionarios de la municipalidad de Las Condes confirmaron que se siguen usando estos túneles en ciertos lugares de la comuna.

“El alcalde se ha sobreexpuesto”

¿Cuánto afectaría estas definiciones en las eventuales aspiraciones y posibilidades presidenciales de Lavín? Para Cristián Valdivieso, director de Criteria Research, el alcalde de Las Condes está pagando las consecuencias de una sobrexposición mediática.

“Lavín a pesar de ser el niño preferido de los medios, en el tema de la pandemia se ha sobreexpuesto un poco. Son tantas las cosas que van pasando, y cómo van cambiando las cosas, que es fácil entrar en una suerte de contradicción”, comentó Valdivieso.

Sobre la reapertura del Apumanque, señala que “la puesta en escena que se hizo ahí fue algo muy riesgoso, muy anticipado”. “Fue algo que pone en duda qué tan responsable fue lo que hizo, no estamos hablando de una cancha de esquí, sino que de algo que puede poner en riesgo la salud de las personas”, agregó.

En ese sentido, Valdivieso señaló que “por eso en las últimas encuestas podemos ver al alcalde Germán Codina mejor evaluado que Lavín, aparece Codina desde una mirada más seria, más responsable. La gente ahora está buscando responsabilidad más que riesgo o puestas en escena”.

Por su parte, el cientista político Kenneth Bunker, señala que lo del Apumanque pueda tener costos en su valoración ciudadana. “Ya hay indicios que ha caído algo en popularidad como encuesta Activa de hoy. Es probable que su paso en falso también tenga costos más importantes, considerando que su alto nivel de conocimiento y exposición mediática”.

Bunker agrega que el alcalde de Las Condes “actuó bien en la primera fase de la pandemia, entregando información, y estando disponible”, Pero los buenos resultados iniciales lo traicionaron cuando se confió demasiado y propuso comenzar a reabrir. Fue un error”.