La perturbadora e incierta destitución de un popular general en Ucrania que complica a Zelensky

La noticia se sospechaba desde la semana pasada, pero la publicó hoy el diario The Washington Post: en una reunión realizada el lunes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, le habría comunicado a su máximo comandante, el general Valery Zaluzhny, que sería despedido. A menos de un mes de que se cumplan dos años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, y en medio de una guerra en un punto muerto, Zelensky habría optado por renovar la cúpula mayor de su Ejército, considerando el riesgo que implicaban las “ambiciones políticas” de Zaluzhny.

De momento, en todo caso, Zaluzhny sigue en el cargo, en un momento en que la guerra complica más que nunca a Kiev: el apoyo internacional es cada vez menor y Rusia está en plena ofensiva, ganando algunas posiciones.

El lunes pasado, el portavoz de la presidencia ucraniana, Serhiy Nykyforov, negó el despido de Zaluzhny. “No hay ningún tema de conversación. No hay ninguna orden. El presidente no destituyó al comandante en jefe”, aseguró el funcionario. En busca de algún comentario actualizado, el Washington Post repitió sus preguntas este miércoles, que no fueron respondidas “inmediatamente”, especuló el diario norteamericano.

Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Foto: Archivo

La guerra en Ucrania está en un momento difícil. Luego de pasar casi todo 2023 “prometiendo” la esperada contraofensiva, con soldados entrenados por la OTAN y con armas y equipos nuevos, el resultado de las operaciones no respondió a la expectativa. En un primer momento se esperaban avances como los de 2022, cuando Ucrania recuperó las regiones de Kiev, Kharkiv y Kherson.

La batalla de Bakhmut fue particularmente larga, y las críticas a los generales a cargo en esa derrota abundan entre los expertos. Uno de los problemas durante la contraofensiva fue la manera en que Zaluzhny se enfrentó a los generales estadounidenses por distintas tácticas, ignorando el consejo de concentrar sus fuerzas.

El propio Zaluzhny, en entrevista con The Economist en noviembre pasado, admitió que la guerra estaba “estancada”. “Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado un nivel de tecnología que nos sitúa en un punto muerto”, afirmó entonces.

Esta polémica entre el general y el presidente coincide con la nueva ley de movilización que el Ejecutivo mandó a la Rada Suprema, el Congreso ucraniano. La idea sería movilizar a aun más ucranianos, reduciendo el número de categorías de varones exentos de la movilización e introduciendo a los funcionarios públicos y a los miembros de los órganos de seguridad entre quienes pueden ser reclutados de manera obligatoria,

Soldados y rescatistas ucranianos después de un ataque en la región de Donetsk.

Una persona “familiarizada” con la conversación entre Zaluzhny y Zelensky asegura que el segundo le habría dicho al primero que los ucranianos estaban cansados de la guerra, y que los patrocinadores internacionales estarían relantizando la ayuda militar. Y que probablemente un nuevo general refrescaría la situación.

Paradójicamente, Zaluzhny, apodado el “general de hierro”, se convirtió en comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania en julio de 2021, después de una fuerte reestructuración de mandos dispuesta por Zelensky, con el objetivo precisamente de rejuvenecer el aparato militar.

The Washington Post destaca que Zaluzhny ha sido el comandante en jefe de Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022 y, según las encuestas de opinión, rivaliza en popularidad con Zelensky, lo que lo convierte en una amenaza política potencial si se celebraran elecciones presidenciales. Actualmente, las elecciones están prohibidas en Ucrania debido a la ley marcial, pero en condiciones normales deberían haberse celebrado este año.

Los actuales problemas para obtener ayuda militar son ciertos sobre todo en la Unión Europea, donde este jueves los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros buscarán un acuerdo para desbloquear 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania para los próximos cuatro años. El gobierno que más problemas tiene con esto es Hungría, que viene vetando el paquete desde hace tres semanas.

Respecto a la posibilidad de que Ucrania entre a la Unión Europea, el principal opositor de la idea sigue siendo Hungría también. El primer ministro, Viktor Orbán, declaró en una reunión reciente: “Hablo de que la adhesión de Ucrania a la UE alteraría el equilibrio de las relaciones de poder en la UE, mientras que EE.UU. adquiriría demasiada influencia en la región”.

Soldados ucranianos caminan en una trinchera en Bakhmut.

Respecto a Zaluzhny, la revista The Economist también pudo confirmar la reunión del lunes, “a primera hora de la tarde”, donde Zelensky le anunció su futuro despido a Zaluzhny. “Al señor Zaluzhny se le ofreció otro puesto: secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Él lo rechazó”, indicaron desde el medio.

En la misma línea, el diario The Guardian informó que ese día Zelensky le pidió a Zaluzhnyi que dimitiera, pero el popular general se negó, lo que generó especulaciones de que en su lugar sería destituido. Oleksii Goncharenko, diputado de la oposición ucraniana y aliado del general, dijo al periódico británico que entendía que “ayer (lunes) el presidente pidió a Zaluzhnyi que dimitiera, pero él se negó a hacerlo”.

Si el gobierno ucraniano optó por negarlo todo hasta ahora, el gobierno ruso no hace sino comentar la situación. Este miércoles, en una conferencia de prensa, el portavoz presidencial Dmitri Peskov respondió a las preguntas sobre la situación entre Zelensky y Zaluzhny: “Desde luego que lo estamos siguiendo. Hay aún muchas preguntas, pero algo sigue siendo obvio: el régimen en Kiev tiene muchos problemas, muchas cosas que no están yendo bien”.

“Es obvio que la contraofensiva fallida y los problemas en el frente están llevando a contradicciones que crecen entre los representantes del régimen en Kiev. Estas contradicciones irán aumentando a medida que la operación militar especial siga siendo exitosa”, aseguró Peskov.

Como posibles candidatos al puesto de Zaluzhny se menciona a dos generales: Oleksandr Syrsky, de 58 años, y Kyrylo Budanov, de 38 años. Ambos son personas cercanas al equipo presidencial, y el primero, el general Syrsky, es uno de los oficiales más experimentados del Ejército, habiendo planificado dos de las victorias más importantes de 2022: las de las regiones de Kiev y Kharkiv.

El segundo, Budanov, ha aparecido en medios y asegura que ya en marzo se acabará la ofensiva rusa: “La operación ofensiva de la Federación Rusa está actualmente en marcha. Comenzó en noviembre de 2023. Hasta ahora lleva dos meses y medio. Los resultados los pueden ver ustedes mismos. Sería falso decir que son grandes para ellos. Esto no es lo que esperaban: querían llegar a la línea de contacto a lo largo del río Chorny Zherebets en la región de Kharkiv y las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Lugansk. No están cerca a ello. Pero su ofensiva aún continúa, en algún momento a principios de primavera se agotará por completo”.