“Mendoza Shopping Day”: el fenómeno que lleva a los chilenos a viajar a Argentina por un día a comprar mercadería

Desde el 1 de marzo al 14 de mayo, 31.997 vehículos con 98.692 pasajeros chilenos han cruzado hacia Argentina por el Complejo Fronterizo Los Libertadores, ubicado en la provincia de Los Andes, en la Región de Valparaíso. Y el Servicio Nacional de Aduanas desmenuza las cifras: en marzo fueron 7.495 automóviles; en abril, 14.226; y en lo que va de mayo (hasta el 14), 10.276. A este ritmo, al terminar el mes serían 22.754 vehículos nacionales los que habrían cruzado hacia el país trasandino, un 303,6% más que lo registrado en marzo.

La mayoría, comentan desde el Paso Fronterizo, cruza para comprar mercadería en Mendoza. Por la devaluación del peso argentino frente al dólar, los chilenos encuentran productos hasta tres veces más baratos que en los supermercados nacionales. Según portales argentinos, los hipermercados incluso han dispuesto horarios especiales para los compradores chilenos.

Según autoridades de Argentina, los datos no cambian: la Delegación de Migraciones en Mendoza mostró un récord en visitantes en abril: con 194.345 personas ingresadas desde Chile, lo que da un promedio de tránsito diario de 6.478, según el diario Clarín. Cerca del 80 por ciento, unos 5.180 promedio por día, a partir de la información de Gendarmería del país trasandino, son chilenos que llegan para hacer compras de mercadería, artículos de higiene personal o limpieza.

Y añade que en abril de 2019, previo a la pandemia, el movimiento de Chile a Mendoza y viceversa era de 128.098 personas. Pero en aquel momento eran más los argentinos que viajaban a Chile que viceversa. En el último mes ese tránsito aumentó un 54 por ciento con respecto a 2019, con el agregado de que el flujo de chilenos ahora es mayoritario.

Estela Rodríguez, quien viaja regularmente con su esposo desde Quilpué a comprar, como ella misma dice, “productos de calidad”, lo explica: “Compro aceite Natura Omega Plus a $ 2 mil chilenos, en vez de los 7 mil que cuesta acá; o queso parmesano. La última vez compré 5 kilos en $ 30 mil chilenos. Eso acá serían como $ 100 mil. Lo mismo con el champú Capilatis, que en el Jumbo cuesta $ 8 mil y allá (Argentina) lo encuentras a $ 2 mil”.

El fenómeno se replica en el sur. Desde Pucón, Areli Jaramillo cuenta que ha viajado un par de veces con su hermano a San Martín. “Vamos a ver a los parientes y aprovechamos de comprar arroz, aceite y cosas de aseo, como detergente de ropa, champú y cepillos de dientes. La docena de (cepillos) Colgate nos salió a $ 200 chilenos cada uno. Y acá, $ 1.800. Eso fue lo más barato que encontré”.

La fiebre ha sido tal que empresas de transporte como Andesmar ahora ofrecen el “Mendoza Shopping Day”, un viaje que sale del terminal de Santiago con destino al Supermercado Mayorista Oscar David, ubicado en la ciudad trasandina, para “comprar todo lo que necesites y a un precio superaccesible”. Este incluye un pasaje de ida y vuelta -parte a las 21.00 rumbo a Mendoza y llega a las 22.00 del día siguiente a Santiago-, desayuno, compras en el principal supermercado mayorista de la provincia y el cambio a peso argentino a través de AFEX-Giros Express.

El equipaje permitido es una maleta en bodega, con un peso máximo de 30 kg, más una mochila y cartera de mano. Un pasaje ida y vuelta, para el 19 y 20 de mayo próximos, cuesta $ 88.000.

Ante el aumento de cruces en la frontera, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena, comentó que “nuestra responsabilidad va orientada a mantener esta ruta internacional, este sistema integrado Cristo Redentor, en las mejores condiciones y que opere de la forma más expedita para todos quienes utilizan este paso”.

“Nuestro concepto va siempre en función de la transitabilidad segura y que todos los servicios que trabajan en este sistema integrado, en especial en el complejo Los Libertadores, lo hagan de la mejor manera para generar el mejor servicio y de la forma más expedita, pero siempre con responsabilidad y dentro de la normativa que la ley nos exige”, agregó la autoridad.

Según comentan desde el paso, hay gente que está trabajando más de doce horas seguidas para atender el aumento de viajeros.

Límite para compras e impuestos

Pero las compras en Argentina tienen un límite. Aduanas indica que todas las personas que ingresan al país tienen derecho al uso de la Franquicia Viajeros, la que permite ingresar -sin declarar ni pagar impuestos- artículos de uso personal, dos celulares, una cámara fotográfica, hasta dos computadores y/o tablet, hasta 2.500 cc de bebidas alcohólicas, hasta 400 cigarros y regalos por hasta US$ 300.

En caso de sobrepasar la Franquicia Viajeros, se debe pagar un 6% de arancel aduanero más el 19% del IVA, del monto excedido, lo cual se calcula en base a las boletas y facturas de las compras.

Fue el caso de Estela Rodríguez, quien el fin de semana tuvo que pagar en impuestos $ 139.594 chilenos. ¿Por qué?

Estela y su pareja llevaron US$ 600 desde Chile ($ 483.126 chilenos), que cambiaron en Argentina, según el “dólar turista”, a $ 286.200 argentinos y que gastaron en sus compras. Pero al llegar a la aduana, en el Complejo Los Libertadores, mostraron las boletas de lo que habían adquirido y como es la norma de importación, el servicio consideró el valor del dólar oficial ($ 221,5).

De haber cambiado sus US$ 600 al valor oficial, Estela y su pareja habrían contado con $ 132.600 argentinos, y no con los $ 286.200 argentinos que consiguieron al cambiar sus dólares por el precio asignado a turistas. Por lo que ambos se pasaron en $ 153.600 argentinos (US$ 693,4) dadas las compras que realizaron en el país trasandino.

En base a esa cifra, que corresponde a una “importación”, tuvieron que pagar el 6% de arancel aduanero ($ 33.501) más el 19% del IVA ($ 106.091), es decir, un total de $ 139.594. Para Rodríguez, que les vendan dólar a precio turista pero les cobren el impuesto según el valor oficial, “es una torcida de mano, un gallito con los empresarios, porque si en Argentina existe el dólar turista, para promocionar el turismo, yo interpreto que los US$ 300 valen lo que a mí me ofrecen, no el valor del dólar oficial. Fue desagradable (pagar el impuesto) porque no tenía esa información”.

Y añade que en el complejo “había mucha gente llorando porque le sacaban la mercadería” de sus vehículos. Y, según Aduanas, eso tiene una explicación bien precisa: en caso de no poder pagar el impuesto de importación, en el momento del cruce, se retiene el producto hasta que la persona pueda pagar lo que corresponde.