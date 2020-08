Method Man ante el Black Lives Matter: “Ya no estamos pidiendo ayuda, la estamos exigiendo”

En la música sigue formando parte de Wu-Tang Clan, la agrupación neoyorquina que sacudió el hip hop de los 90, junto a colegas como RZA y GZA. En las series se unió a sus compañeros Idris Elba y Michael K. Williams en el clásico de la televisión creado por David Simon a inicios de este siglo, The wire. El mismo realizador con el que volvería a coincidir en The deuce años más tarde, parte de una carrera actoral que ha añadido proyectos con Judd Apatow y Jim Jarmusch.

Pero más que la suma de colaboraciones notables, Method Man (49) es una institución por sí solo, que se mueve hacia terrenos desconocidos, al tiempo que pronuncia opiniones contundentes. Como para referirse a la expansión global del movimiento Black Lives Matter.

“Verlo a una escala tan mundial es porque la gente dice, miren, les hemos estado gritando durante años para decirles, esto está sucediendo, ayúdennos. Ya no pedimos ayuda, la estamos exigiendo”, indica por videollamada a La Tercera PM, a comienzos de mes, antes que se produjera la última muerte de un ciudadano afroamericano a manos de la policía, Jacob Blake, el 25 de agosto en Kenosha, Wisconsin.

“Es un movimiento poderoso. Fue genial verlo en mi vida. Hay personas, como mi mamá y mi papá, que nunca pensaron que verían a un presidente negro. Entonces, los tiempos están cambiando, y si no quieres cambiar con ellos, puedes cambiar con ellos o quedarte atrás. Eso es todo”, afirma.

También Clifford Smith Jr. –su verdadero nombre– aclara que no estaba en sus planes venir a Chile con Wu-Tang Clan en un concierto inicialmente planificado para el 7 de abril. ¿La razón? Las grabaciones de su nuevo rol en la televisión, un abogado que protagoniza Power Book II: Ghost (este domingo por la plataforma Starzplay), el spin-off de la serie Power, popular en Estados Unidos y producida por el rapero 50 Cent. “Cuando trabajas en un set, no hay espacio para volar a ningún lado, especialmente a otro país”, explica.

Sobre ese personaje, una suerte de celebridad en la trama que sólo quiere ganar para honrar su propio ego, dice que se inspiró en el trabajo de Denzel Washington en Filadelfia y en un aspecto específico del presidente de Estados Unidos.

“¿A quién podría hacer referencia si se trata de ganar a cualquier otra cosa? Simplemente al más narcisista, Donald Trump. En cuanto a la parte ganadora y al narcisismo, puedes hacer referencia al presidente para eso”, sostiene.

Aunque se desprende de una serie que ya tenía un elenco mayoritariamente negro, su nuevo proyecto le sirve para hablar de la importancia de la representación en pantalla. Y lo hace justamente aludiendo a la película que hizo enormemente influyente a Chadwick Boseman, el actor fallecido este viernes a los 43 años producto de cáncer de colon.

“La gente quiere verse a sí misma en la pantalla, y la forma antigua ya no funciona, porque la gente tiene los ojos abiertos. Pantera Negra nunca hubiera funcionado hace 20 años, porque decían: no, esta gente no va al cine, nadie va a ver a un hombre negro, un elenco completamente negro durante dos horas. ¿Cómo lo sabían, a menos que lo intentaran? Entonces, todo llega en su momento adecuado y no puedes forzarlo, simplemente tenía que suceder orgánicamente”, opina.