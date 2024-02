Otro Llaitul en huelga de hambre: hijo menor del líder de la CAM radicaliza manifestación tras 57 días

“Yo, Pelantaro Héctor Llaitul Pezoa, preso político de la Coordinadora Arauco Malleco “CAM”, vengo a informar el inicio de la una huelga de hambre líquida hasta las últimas consecuencias”. De esta manera comienza el escrito enviado por el hijo menor del líder de la CAM, Héctor Llaitul, a Gendarmería para dar cuenta del inicio de una manifestación que ya se extiende por 57 días.

La reclamación de Pelantaro Llaitul -que comenzó el 11 de diciembre pasado junto a otros tres comuneros mapuche recluidos en la cárcel de Temuco, Región de La Araucanía- ha levantado las alertas en el personal médico del recinto, ya que durante las últimas semanas esta se ha radicalizado. Por otro lado, han recibido la visita de representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que -como ocurre en estos casos- debe revisar la situación según lo ordene el tribunal.

Pelantaro Llaitul

La huelga de hambre iniciada por el menor de los Llaitul Pezoa, de 19 años, quien se encuentra en prisión preventiva por los delitos de atentado explosivo o incendiario, incendio y robo con intimidación, se unió a la manifestación del mismo tipo de su hermano Ernesto Llaitul Pezoa, de 27 años, quien fue condenado a 15 años de cárcel por atentados incendiarios. Este último, durante los últimos días ha presentado problemas de salud, por lo que fue trasladado a un recinto médico por parte de Gendarmería.

Sin revisiones médicas

Es precisamente la condena de Ernesto Llaitul -quien lleva más de 80 días en huelga de hambre- uno de los motivos esgrimidos por Pelantaro para iniciar su medida de presión. Y es que según el escrito que presentó de puño y letra al alcaide de Temuco, él y los otros tres comuneros exigen la “nulidad del juicio que condenó sin prueba a cuatro miembros de la CAM recluidos en el CP Biobío”. El próximo 9 de febrero, la Corte de Apelaciones de Concepción revisará la nulidad de este juicio.

La manifestación del menor de los hijos de Héctor Llaitul, quien también espera el inicio del juicio oral en su contra, durante los últimos días se ha radicalizado. El último informe que emitió Gendarmería, del 19 de enero, constató que este ha perdido 14 kilos. Desde entonces, según consta en su causa judicial revisada por el Juzgado de Garantía de Lautaro, los reclusos en huelga decidieron, voluntariamente, no someterse a las revisiones médicas diarias que realiza Gendarmería, radicalizando su manifestación.

Según consta en un informe enviado por el alcaide del recinto penitenciario, entre el 23 y 26 de enero los cuatro comuneros mapuche en huelga de hambre no asistieron a las revisiones. La misma institución penitenciaria informó a través de un oficio remitido al tribunal que los funcionarios fueron hasta el módulo mapuche en el que están recluidos donde, verbalmente, los presos argumentaron sus razones para no realizar sus mediciones médicas. Desde entonces no se tiene registro de su condición de salud.

Héctor y Ernesto Llaitul. FOTO: CAMILO TAPIA

Pese a eso, días antes de su negativa a ser revisados diariamente, el 17 de enero, los reclusos recibieron la visita de un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), junto a dos médicos. Su defensa, el defensor penal público, Luis Acuña, pidió el ingreso de Federico Aguirre (INDH), junto con los doctores Salvador Barrientos y Eduardo Catrileo del organismo.

“Aceptar nuestra realidad”

En el inicio de la huelga de hambre, Pelantaro Llaitul Pezoa y los otros tres reclusos también exigen “un debido proceso y fin a los juicios viciados”, así como también “libertad inmediata y sin condiciones a Daniel Canio Tralcal”, quien también fue condenado a 15 años de cárcel por la quema de un fundo en la Macrozona Norte. Además de eso, presionan para recibir “condiciones carcelarias dignas para todos los presos políticos mapuches respetando y aceptando nuestra realidad diferenciada de acuerdo a nuestra cultura”.

Sin embargo, la huelga de hambre durante los últimos días fue sancionada por parte de Gendarmería, ya que se encuentra prohibido realizar este tipo de manifestaciones al interior de los recintos penales. Según consta en la sanción enviada por la institución al tribunal, se castigó con la prohibición de visitas a uno de los cuatro reclusos en la huelga líquida.

Primera jornada de juicio oral contra Ernesto Llaitul. Foto: Rodrigo Fuica / Agencia Uno.

Aquello gatilló que la defensa de los imputados recurriera hasta el tribunal y solicitara una audiencia de cautela de garantías, argumentando que de dicha sanción “no tenemos conocimiento de su motivación, fundamentos, ni menos de su extensión; en consecuencia, no se puede evaluar su justicia, esto es, si es oportuna y proporcional a la falta cometida tanto en su drasticidad como en su duración y si se consideraron las características de los internos sancionados”, señala el escrito.

Para este miércoles finalmente quedó fijada la audiencia donde se revisará la sanción aplicada por Gendarmería. Pese a eso, la manifestación de Pelantaro Llaitul tras 57 días de huelga de hambre, hasta ahora no tiene fin.