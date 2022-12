Seguridad y Crimen Organizado: Harboe, Burgos y exfiscal del caso Caval recalan en centro de estudios de facultad de derecho que lidera Chadwick

Fue en abril que el exministro del Interior Andrés Chadwick se integró a la Universidad San Sebastián como decano de la Facultad de Derecho. El abogado y exsenador comenzó así un trabajo enfocado en un tema que, actualmente, tiene a todas las autoridades en estado de alerta: la seguridad y el avance del crimen organizado.

A pesar de que la casa de estudios cuenta con más de un exfuncionario del gobierno de Sebastián Piñera (como el exministro de la Segpres Juan José Ossa), en las últimas semanas se concretó el fichaje de dos figuras de la exNueva Mayoría. Se trata de Felipe Harboe (ex PPD y subsecretario del Interior, entre 2006 y 2008) y Jorge Burgos (ex DC y ministro del Interior, entre 2015 y 2016).

El objetivo de dichos fichajes no es político, sino que netamente técnico, explican fuentes de la casa de estudios. Es que Harboe y Burgos se sumarán a un grupo de trabajo en el que participarán de la creación de un centro de estudios en temas de seguridad pública y crimen organizado, el cual comenzará el 11 de enero del 2023, con la realización de un “workshop”.

El también exsenador y exconvencional, Felipe Harboe, explicó a La Tercera PM que “me invitaron a ser parte de un proyecto interesante que busca aportar al conocimiento y desarrollo de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia y relacionadas con los nuevos escenarios del crimen en Chile; espero poder aportar con estudios y trabajo”. Sobre el trabajo con Chadwick -quien históricamente estuvo en la otra vereda de la contienda política- sostuvo que “¿y usted cree que los generales de Carabineros piensan igual que las autoridades de turno? La seguridad debe ser un tema de Estado y el fracaso actual es por la mirada mezquina y prejuicios políticos. Yo nunca he sabido que antes de asaltarlo le pregunten por quien vota. Es hora de terminar con eso y pensar en el país”.

El trabajo de este grupo estará enfocado, principalmente, en cómo el Estado debe hacerse cargo del aumento de los homicidios, el tráfico de migrantes y cómo hacer frente al narcotráfico. No se descarta que adentrado el 2023, también se creen cursos de postgrado, como diplomados o magister en Seguridad.

Jorge Burgos, por su parte, señaló que “recibí una invitación a integrarme a un equipo profesional , me pareció interesante el equipo y atractiva la temática, en que espero aportar mi experiencia. No me complica en nada trabajar con Andrés Chadwick, por lo demás, me une con él una antigua amistad, mucho más allá de las legítimas diferencias políticas que tengo”.

Un exinvestigador y académicos

Esta no es la primera vez que las tres exautoridades de Interior coinciden en mesas de trabajo. Ya a mediados de 2018, Piñera convocó a una mesa transversal contra la delincuencia, en la cual participó tanto Harboe como Burgos. De ahí, además, surgió una serie de medidas para enfrentar los temas de seguridad.

Sin embargo, esta vez, el equipo que funcionará bajo el alero de la casa de estudios ubicada en Bellavista, Providencia, no solo estará compuesta de figuras políticas, sino que también de una visión técnica. “Es un tema en el cual esperamos contribuir al debate nacional, apuntando como foco primordial, el combate contra el narcotráfico. Será un trabajo permanente con un foco claro de plan de acción”, explicó el director del centro de Derecho público y Sociedad de la U. San Sebastián, Jaime Abedrapo.

Como el narcotráfico será uno de los temas centrales de este equipo, es que la universidad convocó al director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo. El expersecutor del caso Caval, indicó que “el objetivo final es colaborar con iniciativas académicas que puedan tener impacto en el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad publica desde el punto de vista de la prevención y persecución, dado el contexto actual que vive nuestro país y la región en la materia. Desde lo personal, por el interés que tengo en estos ámbitos, espero aportar con mi experiencia, voluntad rigurosidad y trabajo par el cumplimiento de esos fines en los que concordamos”.