Territorio en disputa: Por qué tanta candidatura a constituyente por los distritos electorales 10 y 11 en la capital

Las negociaciones están abiertas pero queda poco tiempo. Hoy, el Presidente Piñera firmó el decreto que convoca a la elección de los miembros de la convención constitucional, y con ello la búsqueda de candidatos y la confección de listas entra a su fase final. El próximo 11 de enero -en un mes y medio más-, los postulantes deberán ser inscritos ante el Servel.

Aunque aún hay una incógnita sobre los nombres definitivos que competirán, ya asoman dos distritos como los predilectos de las coaliciones políticas: los distritos 10 y 11, de la Región Metropolitana, se han transformado -hasta ahora- en lugares fundamentales y emblemáticos para la oposición y Chile Vamos, respectivamente. Hasta ahora, ambos distritos concentran el interés de llamativas figuras de ambos bloques.

Desde el 2017 -tras el cambio del sistema binominal al proporcional corregido o modelo de D’Hondt actual- el distrito 11 se conforma por las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. La zona -tal como ocurre con la elección de diputados- elegirá seis escaños en la convención. En ésta, ya hay varios miembros y simpatizantes de Chile Vamos que estarían interesados en postularse como candidatos.

Entre los nombres que suenan como posibles, en los partidos detallan al abogado independiente Henry Boys y al director de IdeaPaís, Pablo Valderrama. “”Es obvio (que hay favoritismo por este distrito) porque es el distrito que más sacó Rechazo, pero por eso a lo que invitaría es a competir con razones de fondo. El interés de muchas personas es porque sienten que compitiendo por acá tienen las carreras corridas, pero yo no creo que haya carrera corrida en este distrito”, afirma Boys. “No solo me interesa por razones prácticas (vivo en el distrito y gran parte de mi trabajo territorial lo he desarrollado acá), sino porque es un distrito en donde hay tres comunas en las que ganó el Rechazo y dos en donde ganó el Apruebo. Es decir, es un distrito que está dividido políticamente, lo cual lo hace muy atractivo para todos quienes queremos recuperar el diálogo y disminuir la polarización que afecta a nuestro país”, dijo Valderrama, quien hasta ahora podría ir como independiente en la lista de RN.

Por parte de la UDI, algunos de los nombres que suenan como posibles competidores por este distrito son el de la exministra de la Mujer, Isabel Plá, y el de la abogada constitucionalista Constanza Hube. “Es el distrito 11 en el que viví gran parte de mi vida y donde voto desde que tengo domicilio electoral. Lo conozco bastante bien trabajando en el Senado, y además siento que voy a hacer una muy buena dupla con el diputado Guillermo Ramírez, que le tengo el mayor de los respetos. Creo que combina el tradicional distrito 23, pero también comunas populares como Peñalolén”, afirma Hube.

Mientras que ayer en la tarde, el director ejecutivo de Enseña Chile, Tomás Recart, anunció que también definió ser precandidato a constituyente por el distrito 11, aunque aún le falta reunir 6 mil firmas para ir como independiente. “Mi objetivo es el mismo de siempre: Un Chile más justo. Quiero además contribuir al diálogo y a los acuerdos. Juntos llegamos más lejos”, dijo en Twitter.

¿Por qué concita tanto interés este distrito? Siendo el bolsón tradicional de votos de la centroderecha, es lógico que por ahí los partidos pongan a figuras fuertes o emblemáticas con los que puedan apostar sobre seguro.

Kenneth Bunker, director de Trequintos.com, sitio de análisis político y pronósticos electorales, dice que el distrito 11 “es el bastión de la derecha en Chile. Desde el 90 a la fecha siempre le fue muy bien. En este distrito (antiguo 23) siempre sacó dos diputados, menos en la elección del 89 donde sacó solo uno”. El doctor en Ciencias Políticas agrega que la zona es “simbólicamente importante porque tiene el peso de votantes de derecha, y más allá de eso en los últimos resultados electorales del plebiscito fue el único distrito que votó totalmente a favor del Rechazo. Es un lugar en el que le va a ir muy bien a la derecha siempre”.

De las cinco comunas que forman parte del distrito, en cuatro sus alcaldes son de Chile Vamos. Y en 2017, para la última elección parlamentaria, con 376.513 votos totales, el sector eligió como diputados a Tomás Hirsch (PH) con 6,3%; Gonzalo Fuenzalida (RN) con 15,9%; Catalina del Real (RN) con 11,53%; Francisco Undurraga (Evópoli) con 15,55%; Guillermo Ramírez (UDI) con 8,15% y Karin Luck (RN) con 1,82%.

Esta última tiene también un diagnóstico sobre el tema. “Electoralmente es uno de los distritos que mayor diputados tiene de Chile Vamos.Toda la gente ve que ahí -más allá de que saben que tienen que hacer campaña- hay gente que está más de acuerdo con las ideas de Chile Vamos. Para muchos sí es el distrito favorito, pero hay otros que prefieren otros distritos donde tienen que pelear los votos y las ideas”, dice la diputada Luck.

La relevancia de la zona radica, además, en que goza de una alta participación electoral histórica y en que, entre ellas, Las Condes tiene mucha población.

Según el Censo 2017 del INE, la comuna que hoy dirige el UDI Joaquín Lavín ocupa el noveno lugar entre las diez con mayor densidad poblacional a nivel nacional. “Era muy raro que bajo el binominal la derecha no sacara dos diputados, siempre sacó un doblaje en ese distrito, es como, por ejemplo, decir Lota o Coronel para la izquierda”, agrega.

Luck, eso sí, afirma que la batalla no está ganada si no se toman en cuenta a La Reina y Peñalolén, donde las fuerzas tienden a estar más divididas. “Todos los candidatos que van a ir a la constituyente saben que tienen que ir a pelear los votos a todas las comunas del distrito y sobre todo preocuparse en lo que es La Reina y Peñalolén”, afirma.

“En La Reina siempre las votaciones han sido mitad para la centroderecha y mitad para la centroizquierda, pero pasa que Las Condes pesa mucho por su cantidad de población”, explica Bunker.

En esta zona, los resultados del plebiscito constitucional del 25 de octubre fueron mucho más reñidos que en el resto del país: el Apruebo ganó con un 55% de los votos, mientras la opción Rechazo sumó 44,84%.

La oposición y el distrito 10

“Yo vivo en el distrito 10 y creo que la posición constituyente es una que debería encontrar apoyo allí, pretendo representar esa visión por ese distrito”. Es lo que dice el abogado Fernando Atria y presidente del movimiento Fuerza Común, quien anunció el domingo que será candidato a convencional tras una conversación con el Frente Amplio, coalición de la cual es parte.

“Es un distrito importante y yo espero hacer una campaña aprovechando esa importancia y ojalá teniendo un resultado que esté a la altura de esa relevancia que el distrito tiene para el FA”, afirma Atria.

¿Por qué es importante? Lo es para la oposición pero, sobre todo, para el Frente Amplio, que tuvo un crecimiento exponencial en la elección parlamentaria de 2017 de la mano de la gran votación que ahí obtuvo el RD Giorgio Jackson.

El distrito 10 agrupa a las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, La Granja y San Joaquín, las que elegirán a ocho escaños de la futura convención. De estas comunas, Ñuñoa, Providencia y Santiago son dirigidas por Chile Vamos, mientras Macul, La Granja y San Joaquín, por figuras de la oposición.

El año 2017 las parlamentarias acumularon 436.716 votos en aquel distrito. Ahí resultaron electos los RD Giorgio Jackson (23,7%); Natalia Castillo (1,02%) y Gonzalo Winter (1,20%); y la PS Maya Fernández (6,51%). Por Chile Vamos ganaron los RN Marcela Sabat (12,5%); Sebastian Torrealba (2,33%; el UDI Jorge Alessandri (7,06%) y el Evopoli Luciano Cruz-Coke (8,73%). En octubre pasado, la opción Apruebo ganó por un 78% en la zona.

Las candidaturas a convencionales constituyentes aún no están definidas, pero entre los nombres que ya figuran por el distrito, además de Atria, está la expresidenta de la FECH, Emilia Schneider y el sociólogo y director de la Fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz. Ambas son cartas de Comunes, partido del Frente Amplio. Por RD, asoman Giovanna Roa y Claudia Poblete. Por el PPD, las periodistas Lucía López y Ximena Gattas y el exsubsecretario de Transportes Danilo Núñez. Mientras que también competiría como independiente el dirigente de No+AFP Luis Mesina, quien afirma que “yo participo por esta comuna porque resido acá, no tendría sentido ir por otra comuna que no conozco. No somos una candidatura del mundo político, estamos muy lejos de eso, somos una candidatura del mundo independiente pero fundamentalmente comprometidos con el mundo social”.

“Es un distrito en el que vivo y en el que tengo una historia de participación en activismo feminista y LGBTIQ+. En este distrito hay mucha gente de la comunidad LGBTIQ+ que migra de las periferias y de las regiones para vivir en el centro, por lo que me parece importante visibilizar eso, de a poco hemos tomado estos espacios -porque no están exentos de la violencia y discrminación que vivimos cotidianamente- y eso es relevante para el proyecto que buscamos representar”, dice Emilia Schneider. “Es un distrito interesante porque tiene bastante diversidad en el ingreso, muchos miran lo que pasa en Providencia, Ñuñoa y Santiago, pero acá también está San Joaquín, Macul y La Granja, que son comunas en donde se puede ver claramente las deudas del Estado con distintos sectores de la población, por la falta de derechos sociales para una vida digna”,agrega.

Según analiza Kenneth Bunker, el distrito es relevante para el FA, pero tiene como desventaja el hecho de que no estará Giorgio Jackson en la papeleta de abril. “En el distrito 10 a la derecha también le fue bien, sacó la mitad de los diputados, a RN le fue particularmente bien, sacó tres. Y el 2017 estaba Jackson que sacó cerca de 20 mil votos, como parte de RD, con lo que logró arrastrar a dos candidatos más, Winter y Castillo”, explicó Bunker. “Hay que considerar que no va a competir Giorgio Jackson. Tuvo un gran arrastre en 2017, y eso no necesariamente va a ocurrir en 2021 donde no hay una persona que pueda atraer tantos votos para una lista en particular”, añade.

Lo mismo asegura Axel Callís, director en TuInfluyes.com, agencia de investigación y sondeo social: “La marca del Frente Amplio es la marca de Giorgio, no del FA. Giorgio podría haber ido por cualquier partido y hubiese sacado la misma votación. No se puede asociar marcas personales a marcas partidarias, sobre todo en esta coyuntura.”

Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, relata por qué tuvo un impulso el FA en esa zona. “El Frente Amplio nació con un fuerte arraigo asociado a organizaciones sociales y estudiantiles que se concentran en los centros urbanos. Eso sumado al liderazgo de dirigentes como Giorgio Jackson, permitió tener un gran impulso de instalación electoral y social en el distrito 10, a partir del cual hoy tenemos el desafío de consolidar una expansión nacional descentralizada”, afirma.

Por ahora, el foco del partido en la búsqueda de candidatos ha estado en el trabajo con las organizaciones sociales. “Me parece preocupante que se centre la discusión en torno al distrito 10, hay muchos otros espacios que también necesitan proyectos transformadores y liderazgos comprometidos, todos los distritos de Chile son un gran desafío y espero tengan alternativas competitivas frente a los mismos de siempre”, critica la presidenta de RD.

Mientras que la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, declara que “si bien hay consciencia de que el distrito es muy importante para el Frente Amplio aún no hay candidaturas definidas”, además agrega que querían apostar por comunas más abandonadas. “Ha sido muy relevante para el FA porque ha logrado muy buenas votaciones en elecciones pasadas. De todas formas hoy es importante sacar la discusión del distrito 10 porque eso refleja un centralismo del país”, dijo Arellano.