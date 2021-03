Universidades reportan hasta un 15% de déficit en sus matrículas

A comienzos de mes, mientras se cumplía un año de la llegada de la pandemia al país, las universidades comenzaron a desplegar sus procesos de matrículas. La realidad, dicen, no ha sido la de otros años, pues algunos números marcan una baja.

Y si bien el balance es preliminar y la cifra final se conocerá a fines de abril (el avance está al 97% y quedan mecanismos de matrícula tardía), el ingreso de estudiantes parece haberse ralentizado en algunas casas de estudio.

Según los datos que aportaron esta semana los centros de formación a La Tercera, en el caso de la Universidad Arturo Prat su matrícula hasta aquí está un 15,93% por debajo del año pasado (pasaron de 3.246 a 2.729 alumnos), mientras que la Universidad de Antofagasta reporta una caída del 14,8% (de 1.428 a 1.217 estudiantes) respecto de 2020.

“Esta situación no afecta el funcionamiento en general de la universidad, ya que estaba pronosticado tanto por el contexto como por los antecedentes que teníamos de la cantidad de postulantes a la PTU. Sabíamos que se registraría un descenso en la cantidad de estudiantes, agravado por el contexto de la pandemia”, expone Carlos Cabezas, rector (S) del establecimiento de Antofagasta.

Desde la Universidad Diego Portales, en tanto, señalan que hasta aquí se han matriculado 2.943 alumnos y que están 10% bajo el año pasado, aunque aclaran que su admisión especial termina el 31 de marzo.

La emblemática Universidad de Chile no se queda al margen del fenómeno: según datos aportados por la casa de estudios, la comparativa, hasta aquí, los tiene 3,4% bajo el 2020, cuando tuvieron 6.423 alumnos nuevos, versus los 6.202 que tienen hasta ahora.

La Universidad del Biobío está un 2,9% por debajo del ingreso de sus alumnos de primer año y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano informó un 6,4% de alumnos nuevos menos que en 2020. Mientras, planteles como la Universidad Técnica Federico Santa María (-2,6%) o la Universidad de Talca (-2%) también reportan que no han logrado superar la matrícula de 2020.

“Este escenario impacta en particular a la admisión a las carreras de Pedagogía, con un marcado descenso en las matrículas”, expone Álvaro Ramis, rector de la UAHC.

Por su parte, Paula Manríquez, vicerrectora de pregrado de la U. de Talca, asegura: “Todo el sistema de educación superior registró una baja en la matrícula, y acá el impacto fue menor que en otras instituciones, llegando solo a un 2% menos de nuevos alumnos”.

Mientras, desde la Universidad de los Andes, la directora de admisión, Fernanda Karmy, expone: “En el total de matriculados 2021, si lo comparamos con el año anterior, la diferencia no es significativa ya que el 2020 para nosotros fue un año especialmente positivo en el número de matriculados. Si bien este año hubo una baja en algunas carreras, es una tendencia que se vio a nivel nacional”.

La otra cara

Pero también es posible encontrar casos contrarios, de alzas, según la información que entregan las universidades.

Desde la U. Católica de Temuco dicen que a pesar de la baja de 14 puntos porcentuales en las postulaciones proyectadas por ellos, han logrado matricular a cinco personas más que en 2020 (van en 2.795).

“No obstante, visualizamos con preocupación el panorama para los próximos años, especialmente en las universidades de regiones, dado que, a la progresiva baja en las postulaciones, especialmente fuerte en las pedagogías, se sumarán las mayores restricciones que impondrá el Mineduc mediante la fijación de vacantes en los próximos tres años”, señalan desde la casa de estudio.

Dicen, además, que es “indispensable una colaboración entre el ministerio y las universidades para fortalecer el ingreso de estudiantes a carreras de áreas que resultan estratégicas para el desarrollo del país y sus regiones”.

Además, destacan casos como la U. Andrés Bello (3% más de alumnos), U. Mayor (+3,7%), U.Autonóma (+2,7%) y el más llamativo, de la U. Gabriela Mistral, con +392%, gracias a que este año ya han matriculado a 604 estudiantes, en comparación con los 154 que ingresaron en 2020.

De igual manera, desde la U. Adolfo Ibáñez y la U. de Magallanes informan que su matrícula nueva no ha sufrido variaciones significativas respecto del año anterior. La U. Bernardo O’Higgins, en tanto, no entregó sus cifras de matriculados, pero sí señaló que ha tenido un crecimiento del 89% en las postulaciones a sus carreras y se ubicó como la mejor en el índice de postulación del país.