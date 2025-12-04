Bocanboca: snacks artesanales para tus aperitivos
Snacks naturales, crujientes y llenos de sabor
Bocanboca es una marca chilena dedicada a fabricar, de manera artesanal, pita chips horneadas, 100% naturales, ideales para acompañar tus aperitivos, dips, ensaladas o simplemente disfrutar solas. Están hechas con aceite de oliva extra virgen y sal de mar de Cahuil, son libres de colesterol, huevo, leche y soya, no contienen aditivos y son aptas para veganos. Crujientes, livianas y del tamaño perfecto, se complementan con todos los sabores y vienen en distintas líneas como artesanal, harinas, superfoods y dulcenboca.
Ya sea para una picada con amigos, un picoteo en familia o para armar cajas de regalo gourmet, Bocanboca ofrece sabores y formatos para cada ocasión, incluyendo su práctico Pocket Size de 50 g, perfecto para llevar donde quieras.
Beneficio exclusivo LT Beneficios
- 🛒 Descuento: 20% en compras online
- 🌐 Dónde: www.bocanboca.cl
- ⚠️ Condición: Descuento no acumulable con promociones vigentes ni productos rebajados
- 🔑 Cómo usarlo: al entrar en el carrito de tu compra, ingresa el código de descuento que te entregamos al final de esta nota
Disfruta tus próximos aperitivos con el sabor crujiente de Bocanboca y el beneficio de tu suscripción a La Tercera.
Ingresa el RUT de socio vigente aquí, y te entregaremos el código a utilizar:
