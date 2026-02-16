Escuelas Deportivas UC 2026: deporte, formación y beneficios exclusivos
Entrena, aprende y disfruta del deporte en San Carlos de Apoquindo con las Escuelas Deportivas UC 2026. Los suscriptores de La Tercera acceden a un 20% de descuento en el arancel del periodo.
Formación deportiva en un entorno de excelencia
El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) ofrece un entorno educativo y deportivo donde niños, jóvenes y adultos desarrollan habilidades físicas, valores y confianza a través del deporte.
Las escuelas no solo forman deportistas, sino también personas íntegras y seguras, guiadas por entrenadores profesionales y con infraestructura de primer nivel en San Carlos de Apoquindo.
Las clases comienzan en marzo de 2026, y quienes se inscriben con anticipación pueden asegurar cupos y tarifas preferenciales.
Disciplinas disponibles 2026
El programa contempla escuelas y talleres para distintas edades y niveles, entre ellas:
- Atletismo (9 a 15 años | anual)
- Básquetbol (8 a 16 años | semestral)
- Equitación pony (4 a 12 años | semestral y anual)
- Vóleibol (9 a 15 años y más | semestral)
- Natación (4 a 18 años y más | trimestral)
- Tenis (3 a 12 años | semestral)
- Vóley playa (12 a 18 años | semestral)
- Hockey césped (4 a 8 años | anual)
- Equitación adulto (12 años y más | anual)
- Tiro con arco (10 años y más | mensual)
- Rugby (5 a 12 años | anual)
- Natación 60+ (60 años y más | mensual)
Cada disciplina cuenta con programas adaptados por edades y niveles, con opciones de inscripción anual, semestral o mensual según el deporte.
Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera
Los socios LT Beneficios pueden acceder a:
✅ 20% de descuento en el arancel o periodo 2026
· Descuento no aplica a matrícula
· 10 cupos por cada escuela activa
· Cupos sujetos a disponibilidad
Una excelente oportunidad para comenzar el año integrando el deporte como parte de la rutina familiar.
Inscripciones e información
Para conocer horarios, disponibilidad y detalles de inscripción, puedes contactar directamente al CDUC, y compartir tu credencial virtual de suscriptor activo:
