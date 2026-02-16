SUSCRÍBETE
    Escuelas Deportivas UC 2026: deporte, formación y beneficios exclusivos

    Entrena, aprende y disfruta del deporte en San Carlos de Apoquindo con las Escuelas Deportivas UC 2026. Los suscriptores de La Tercera acceden a un 20% de descuento en el arancel del periodo.

    Por 
    LT Beneficios

    Formación deportiva en un entorno de excelencia

    El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) ofrece un entorno educativo y deportivo donde niños, jóvenes y adultos desarrollan habilidades físicas, valores y confianza a través del deporte.

    Las escuelas no solo forman deportistas, sino también personas íntegras y seguras, guiadas por entrenadores profesionales y con infraestructura de primer nivel en San Carlos de Apoquindo.

    Las clases comienzan en marzo de 2026, y quienes se inscriben con anticipación pueden asegurar cupos y tarifas preferenciales.

    Disciplinas disponibles 2026

    El programa contempla escuelas y talleres para distintas edades y niveles, entre ellas:

    • Atletismo (9 a 15 años | anual)
    • Básquetbol (8 a 16 años | semestral)
    • Equitación pony (4 a 12 años | semestral y anual)
    • Vóleibol (9 a 15 años y más | semestral)
    • Natación (4 a 18 años y más | trimestral)
    • Tenis (3 a 12 años | semestral)
    • Vóley playa (12 a 18 años | semestral)
    • Hockey césped (4 a 8 años | anual)
    • Equitación adulto (12 años y más | anual)
    • Tiro con arco (10 años y más | mensual)
    • Rugby (5 a 12 años | anual)
    • Natación 60+ (60 años y más | mensual)

    Cada disciplina cuenta con programas adaptados por edades y niveles, con opciones de inscripción anual, semestral o mensual según el deporte.

    Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera

    Los socios LT Beneficios pueden acceder a:

    20% de descuento en el arancel o periodo 2026

    · Descuento no aplica a matrícula

    · 10 cupos por cada escuela activa

    · Cupos sujetos a disponibilidad

    Una excelente oportunidad para comenzar el año integrando el deporte como parte de la rutina familiar.

    Inscripciones e información

    Para conocer horarios, disponibilidad y detalles de inscripción, puedes contactar directamente al CDUC, y compartir tu credencial virtual de suscriptor activo:

    📧 escuelas@cduc.cl

