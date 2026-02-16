Escuelas Deportivas UC 2026: deporte, formación y beneficios exclusivos

Formación deportiva en un entorno de excelencia

El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) ofrece un entorno educativo y deportivo donde niños, jóvenes y adultos desarrollan habilidades físicas, valores y confianza a través del deporte.

Las escuelas no solo forman deportistas, sino también personas íntegras y seguras, guiadas por entrenadores profesionales y con infraestructura de primer nivel en San Carlos de Apoquindo.

Las clases comienzan en marzo de 2026, y quienes se inscriben con anticipación pueden asegurar cupos y tarifas preferenciales.

Disciplinas disponibles 2026

El programa contempla escuelas y talleres para distintas edades y niveles, entre ellas:

Atletismo (9 a 15 años | anual)

Básquetbol (8 a 16 años | semestral)

Equitación pony (4 a 12 años | semestral y anual)

Vóleibol (9 a 15 años y más | semestral)

Natación (4 a 18 años y más | trimestral)

Tenis (3 a 12 años | semestral)

Vóley playa (12 a 18 años | semestral)

Hockey césped (4 a 8 años | anual)

Equitación adulto (12 años y más | anual)

Tiro con arco (10 años y más | mensual)

Rugby (5 a 12 años | anual)

Natación 60+ (60 años y más | mensual)

Cada disciplina cuenta con programas adaptados por edades y niveles, con opciones de inscripción anual, semestral o mensual según el deporte.

Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera

Los socios LT Beneficios pueden acceder a:

✅ 20% de descuento en el arancel o periodo 2026

· Descuento no aplica a matrícula

· 10 cupos por cada escuela activa

· Cupos sujetos a disponibilidad

Una excelente oportunidad para comenzar el año integrando el deporte como parte de la rutina familiar.

Inscripciones e información

Para conocer horarios, disponibilidad y detalles de inscripción, puedes contactar directamente al CDUC, y compartir tu credencial virtual de suscriptor activo:

📧 escuelas@cduc.cl