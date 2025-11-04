Puro Antojo: el sabor gourmet en tu mesa
Comida gourmet lista para servir, pensada para quienes disfrutan compartir sin complicaciones. Los socios de La Tercera obtienen un 20% de descuento en todos los productos de la tienda los martes y miércoles, presentando su credencial virtual vigente.
Cocina de autor, lista para disfrutar
Nacida en 2014, Puro Antojo se convirtió en uno de los primeros take away gourmet de Chile. Su fundadora, la chef Ivy Lehmann, creó una propuesta inspirada en las familias modernas: poco tiempo para cocinar, pero muchas ganas de disfrutar buena comida en casa. Su lema es simple y tentador: “Llevar, llegar y servir.”
Dos años más tarde se sumó Pamela Cartes, ingeniera civil en computación y amante de la cocina, quien aportó una nueva mirada y tecnología al modelo, consolidando a Puro Antojo como una marca reconocida por su calidad, practicidad y calidez casera.
Desde platos preparados y guarniciones hasta postres y opciones para celebraciones, cada receta combina el sabor de la cocina de autor con la comodidad del hogar.
Puro Antojo te invita a disfrutar lo mejor de la gastronomía gourmet sin complicaciones, directamente en tu mesa.
