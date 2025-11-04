Puro Antojo: el sabor gourmet en tu mesa

Cocina de autor, lista para disfrutar

Nacida en 2014, Puro Antojo se convirtió en uno de los primeros take away gourmet de Chile. Su fundadora, la chef Ivy Lehmann, creó una propuesta inspirada en las familias modernas: poco tiempo para cocinar, pero muchas ganas de disfrutar buena comida en casa. Su lema es simple y tentador: “Llevar, llegar y servir.”

Ivy Lehmann y Pamela Cartes

Dos años más tarde se sumó Pamela Cartes, ingeniera civil en computación y amante de la cocina, quien aportó una nueva mirada y tecnología al modelo, consolidando a Puro Antojo como una marca reconocida por su calidad, practicidad y calidez casera.

Goulash - Puro Antojo

Bocados de Risotto - Puro Antojo

Desde platos preparados y guarniciones hasta postres y opciones para celebraciones, cada receta combina el sabor de la cocina de autor con la comodidad del hogar.

Beneficio exclusivo LT Beneficios:

20% de descuento en todos los productos de la tienda

📅 Válido los martes y miércoles

🎫 Presenta tu credencial virtual vigente al momento de comprar

Descuento no acumulable con promociones vigentes y no aplica sobre comida judía. Vigente hasta el 30 de abril de 2026.

Salmón Teriyaki - Puro Antojo

Puro Antojo te invita a disfrutar lo mejor de la gastronomía gourmet sin complicaciones, directamente en tu mesa.

👉 Conoce más en www.puroantojo.cl

Teléfono: +562 2216 0199

Email: contacto@puroantojo.cl

Horario Tienda: Lunes a Viernes: 10:30 a 19:00 Hrs.Sábado: 11:00 a 15:00 Hrs. Domingo Cerrado.

Dirección: El Rodeo 12699, Lo Barnechea