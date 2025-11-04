OFERTA ELECCIONES $990
Vende tu auto con confianza en Auto.cl y recibe un bono exclusivo para socios LT

Auto.cl ofrece un espacio seguro y profesional para vender tu vehículo con total tranquilidad. Como socio de La Tercera, accede a un bono exclusivo de $125.000 al concretar la venta con financiamiento Autofin.

Por 
LT Beneficios

Una experiencia segura, rápida y transparente

Vender tu auto nunca fue tan fácil. Auto.cl pone a disposición de los socios LT un showroom acondicionado y supervisado, donde puedes mostrar tu vehículo y realizar la transacción en un entorno confiable y sin riesgos.

Cada proceso está diseñado para garantizar transparencia y comodidad:

  • Inspección mecánica pre-compra: técnicos especializados evalúan el estado del vehículo para asegurar una venta justa y segura.
  • Informe Infocar: conoce todo el historial del auto —multas, permisos, prendas o deudas— antes de concretar la venta.
  • Transferencia y trámites incluidos: Auto.cl se encarga de la documentación, la transferencia y todos los procesos legales.
  • Pago inmediato: recibe el dinero directamente en tu cuenta una vez finalizada la transacción.

Y además, por elegir financiamiento Autofin, obtienes un bono adicional de $125.000 exclusivo para socios de La Tercera (el público general recibe $100.000).

📍 Beneficio exclusivo LT Beneficios:

Bono de $125.000 por vender tu auto con financiamiento Autofin.

🌐 Más información en: www.auto.cl

