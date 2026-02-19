Viaja protegido con Universal Assistance y obtén 55% de descuento exclusivo

Viajar es una experiencia que abre puertas y crea recuerdos inolvidables, pero hacerlo con respaldo es clave para disfrutar cada destino sin preocupaciones. Gracias a esta alianza, los suscriptores de LT Beneficios pueden acceder a un 55% de descuento en planes de asistencia al viajero de Universal Assistance, una de las compañías líderes en cobertura internacional.

La asistencia incluye cobertura médica ante accidentes o enfermedades, atención odontológica de urgencia, compensaciones por pérdida de equipaje, cancelaciones de viaje y acompañamiento ante imprevistos. Además, cuenta con red global de prestadores y atención 24/7, para que estés protegido en cualquier parte del mundo.

Este beneficio aplica en la contratación online a través del sitio exclusivo para suscriptores de La Tercera, donde podrás cotizar el plan que mejor se adapte a tu destino, duración del viaje y necesidades personales.

Antes de tu próxima escapada —ya sea vacaciones, viaje de trabajo o aventura internacional— asegúrate de hacerlo con respaldo profesional y a un precio preferencial.

✈️ Accede al 55% de descuento contratando tu asistencia aquí.