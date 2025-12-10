De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

“Estoy prácticamente verde y la diferencia de color entre mi cuerpo y mi cara es demasiada. Así que voy a poner a prueba las Bronzing Drops”, dice el primer reel que aparece en el feed de TikTok al buscar las palabras “tanning drops”.

Se trata de unas gotitas autobronceantes que se han vuelto tendencia por ser un “truco para amanecer morena”, pero que preocupan a la comunidad dermatológica, no tanto por sus ingredientes, sino porque podría inhibir en quienes las usan la aplicación de protector solar.

Las tanning drops son gotas autobronceadoras que contienen dihidroxiacetona (DHA), un tipo de azúcar que, al mezclarse con una crema o un sérum, produce una reacción química superficial que oscurece el cutis. Es importante aclarar que no aumentan la melanina —el pigmento natural que da color a la piel—, sino que sólo generan un cambio de color cosmético.

Cristina Mangiamarchi, docente de la asignatura de Tecnología Cosmética, dependiente de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, explica que la DHA “sólo tiñe la capa más superficial de la piel y su efecto es estrictamente estético”. Agrega que, en personas con piel sensible, podría provocar dermatitis de contacto o reacciones alérgicas.

Sin embargo, lo que más le preocupa es que estas gotas pueden generar una falsa sensación de seguridad: “Al verse bronceados, muchos usuarios omiten el fotoprotector, aumentando el riesgo de daño solar acumulativo”.

Si bien es cierto muchas de las gotitas autobronceantes tienen ingredientes que cuidan la piel, bajo ninguna circunstancia reemplazan al uso de factor solar, advierte la dermatóloga Amaya Stein.

Amaya Stein, dermatóloga de Dermaklinic, agrega desde su vereda que varios pacientes han consultado sobre este método a partir de lo que han visto en videos en TikTok.

La especialista sostiene que muchas de estas gotas incluyen ingredientes de cuidado facial que actúan como antioxidantes, tales como ácido hialurónico, glicerina, vitamina E, vitamina C o niacinamida, y perfumes cosméticos derivados del coco, palta o tiare, lo que mejora la experiencia de uso, pero bajo ninguna circunstancia exime a quienes usan algún tipo de protección solar.

Por su lado, Patricia Apt, dermatóloga y especialista en dermatología clínica y dermatocosmética, plantea que, mientras las personas no tomen sol ni se expongan a radiación ultravioleta, “estos productos son bastante inocuos”. Apt, complementa que son una forma más de autobronceado y que, salvo en personas con piel irritada, muy sensibles o alérgicas, los productos no requieren tener una alta precaución.

Desde el punto de vista dermatológico, las gotas son una alternativa mucho más segura que un tono al sol o en solarium, porque no exponen la piel a radiación ultravioleta. Sin embargo, es bueno insistir en que no entregan fotoprotección real, por lo que los pacientes deben seguir usando protector solar.

En un país como Chile, la exposición solar es un riesgo durante todo el año. “Mucha gente cree que si no hay sol directo no hay consecuencias, pero en días nublados la radiación UV igualmente llega con fuerza, y esos suelen ser los días más peligrosos porque las personas bajan la guardia”, desarrolla Apt.

La peligrosidad de otras alternativas de bronceado

Más allá de las tanning drops, el escenario se complica con otros métodos que las personas están utilizando para pigmentar su piel. Junto a estas gotas también conviven aceleradores y aceites sin factor de protección (SPF) con remedios caseros e incluso sustancias más agresivas como el Melanotan. ¿Qué efectos nocivos esconden realmente estas alternativas dentro de la incesante cultura del bronceado?

Los especialistas reconocen que todavía -y a pesar de los riesgos- existe una “percepción cultural” de que el bronceado es símbolo de salud o belleza y eso lleva a prácticas riesgosas. Desde hace años, incluso, se usa el término tanorexia para describir la obsesión por mantener un tono moreno todo el año, fomentado por su discusión a través de plataformas virtuales.

Entre los distintos métodos están los solarium o cabinas de bronceado, las cuales “no se recomiendan bajo ninguna circunstancia”. La dermatóloga Amaya Stein advierte que “emiten radiación ultravioleta y aumentan el peligro de todos los tipos de cáncer de piel, incluido el melanoma”.

Hace años que los aceleradores del bronceado están en la mira de la comunidad dermatológica por exponer a la piel a la radiación ultravioleta sin factor de protección.

Luego están los aceleradores del bronceado y aceites sin SPF, productos que aumentan la capacidad de la radiación ultravioleta para estimular la producción de melanina. Pero cuando ya se produce esta sustancia significa que el tejido cutáneo ya está respondiendo a un daño.

La académica de la UNAB Cristina Mangiamarchi, además, detalla que los aceleradores orales, como suplementos con tirosina o betacaroteno, “no cuentan con evidencia científica sólida” y que algunos pueden producir efectos adversos como piel amarillenta (hipercarotenemia) o incluso toxicidad hepática.

El daño mayor está en el uso de Melanotan, un péptido sintético que estimula a los melanocitos para producir melanina. “Se vende en gotas, inyecciones o sprays nasales, pero está prohibido en todo el mundo”, relata Mangiamarchi, agregando que no tiene beneficios demostrados y sí se han documentado múltiples riesgos, como cambios en lunares, formación de nuevos lunares u oscurecimiento de los existentes.

El Melanotan se vende por plataformas digitales, su aplicación no está regulada y puede estar adulterado. La experta enfatiza que su venta es ilegal en Chile, ya que no está autorizada por el Instituto de Salud Pública (ISP). Además de venderse sin control sanitario, se ha asociado a melanoma, hipertensión, daño renal y aparición de nevus displásicos en personas jóvenes.

Los sprays caseros tampoco son seguros. Ingredientes como el limón o el vinagre pueden causar fitofotodermatitis, una reacción de quemadura química que se agrava drásticamente con el sol.

Por último, están las gomitas “autobronceantes”, que suelen contener L-tirosina, antioxidantes o betacarotenos. Sin embargo, ninguna brinda protección solar; al contrario, fomentan la búsqueda del bronceado, lo que deriva en una mayor exposición a los rayos UV y, por ende, en un mayor riesgo de cáncer.

Riesgos de cáncer a la piel

Es fundamental protegerse de la radiación UVA y UVB, y a su vez distinguirlas. La primera es más suave en el corto plazo, pero penetra más profundamente en el tejido cutáneo y contribuye al envejecimiento cutáneo y al cáncer de piel. Por otro lado, la segunda actúa de manera más superficial, pero es altamente dañina y responsable directa de quemaduras y mutaciones celulares.

“Además, con las variaciones en la capa de ozono, puede filtrarse ocasionalmente algo más de radiación, incluso del espectro UVC”, explica la dermatóloga Patricia Apt.

La dermatóloga Patricia Apt advierte que en cielos chilenos hay días en que incluso nos puede afectar una tercera radiación no cubierta por los FPS tradicionales: la UVC.

Según el Instituto de Salud Pública (ISP), en Chile el factor mínimo de protección que debiera usarse es 30, pero lo recomendable -especialmente para quienes pasan parte de su jornada expuestos al sol o tienen piel sensible- es utilizar un producto con factor 50+ y que incluya protección UVA / UBV; este, además, debe ser reaplicado cada dos a tres horas.

Desde el mínimo bronceado producido por la radiación ultravioleta ya existe riesgo de desarrollar distintas condiciones dañinas para la piel. En cuanto a las consecuencias agudas, la escala va desde quemaduras solares e insolación hasta la fotoinmunosupresión, aparición de herpes y descompensación de algunas enfermedades autoinmunes como el lupus. A nivel crónico, pueden ser visibles cambios en la textura, el color y la vascularización de la piel, además de lesiones premalignas o malignas, como queratosis actínicas o incluso hechos más graves.

Menos del 20% de los diagnósticos de cáncer a la piel en Chile se están realizando de manera temprana. Lo común es pesquisar la enfermedad ya en etapa avanzada.

Desde su experiencia clínica, Cristina Mangiamarchi señala que, la incidencia de cáncer de piel está en aumento en el país y que es actualmente “el tercer tipo de cáncer más común en Chile”, según datos de la Fundación Arturo López Pérez. A ello, explica que la detección temprana sigue siendo baja, con menos del 20%, pese al uso creciente de herramientas como la dermatoscopia digital. Esto lleva a que muchos casos se diagnostiquen en etapas avanzadas.

La especialista apunta además a una tendencia inquietante: el aumento de melanomas y carcinomas avanzados en menores de 40 años, vinculados al bronceado intensivo en la adolescencia. El Ministerio de Salud, recuerda, ha registrado un incremento del 25% en carcinomas durante la última década, especialmente en zonas costeras del país.

La recomendación es no confiar en que las gotas autobronceantes protegen del sol, y mantener una fotoprotección estricta. Eso incluye barreras físicas como evitar los horarios de mayor radiación (hoy se considera entre las 10:00 y las 17:00), usar sombreros de ala ancha (7 a 10 centímetros), lentes de sol, quitasol y ropa con filtro UV.

Lo aconsejable es protegerse del sol por todos los medios posibles y acudir al dermatólogo al menos una vez al año, aunque no se note nada extraño. “Hay lesiones que no se ven a simple vista y requieren exámenes específicos, como la dermatoscopia, que solo pueden realizar dermatólogos capacitados”, indica Cristina Mangiamarchi. Después de todo, una piel bronceada no es necesariamente una piel saludable.