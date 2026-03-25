SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Todo sobre el MEPCO y por qué los combustibles están en su precio máximo histórico

    ¿Por qué, justo en el momento en que los conflictos internacionales han elevado fuertemente el precio de las gasolinas y el diésel, el gobierno ha decidido modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) y traspasar parte del alza al bolsillo de los usuarios? Aquí, una guía para entender las razones de esta medida, lo que está pasando y lo que viene.

    Ricardo OlavePor 
    Ricardo Olave
    Diego Martin/Aton Chile

    Han pasado un par de días desde que el Ministerio de Hacienda anunciara un aumento histórico del precio de las bencinas en Chile a partir de este jueves 26 de marzo, lo que provocará que el litro de gasolina de 93 octanos suba en $370, mientras que el diésel lo hará en $580.

    ¿Qué significa esto? Que ambos quedarán con un valor por sobre los $1.500, casi igualando su tarifa.

    El fuerte incremento anunciado responde, en gran parte, al conflicto entre Estados Unidos e Israel frente a Irán en Medio Oriente. Sin embargo, el impacto en el bolsillo también es causa de la nueva modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), que desde 2014 –a partir de la Ley 20.765– ha amortiguado las alzas bruscas en el valor de estos productos.

    El MEPCO funciona como un mecanismo de estabilización basado en impuestos, que nivela el precio inyectando recursos cuando hay alzas y alimentándose de los mismos cuando hay bajas, las que no son directamente traspasadas al bolsillo de los consumidores. “Es, en el fondo, un juego de suma cero”, resume Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello.

    La gran fortaleza de este mecanismo es que “no requiere inyectar recursos directamente”, explica Escobar.

    “Cuando el precio sube, el Estado rebaja ese impuesto para suavizar el alza, y cuando el precio baja, hace lo contrario: reduce menos el precio final para recuperar lo que antes ‘prestó’”, complementa.

    Con la modificación del MEPCO, “estimo que las alzas podrían estar en torno a los $50 o $60 por ajuste: más del doble de lo que observábamos antes”, proyecta el académico de la UNAB Gonzalo Escobar.

    “El ministro Quiroz precisó que sólo en tres semanas el precio internacional del diésel subió en un 60% y la gasolina 30%”, agrega Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, quien acota que con un barril de Brent tranzado actualmente en torno a los US$108, la labor del MEPCO es actuar como un “cortafuegos fiscal que mantiene a raya el traslado íntegro de la volatilidad internacional al surtidor. Si no existiera, las alzas semanales podían superar los tres dígitos”, explica.

    Sin embargo, “ese cortafuegos tiene, límites y esta semana el Gobierno los reconoció en voz alta”, dice Montalbetti.

    ¿Por qué, justo en este momento crítico, se decidió modificar el MEPCO y traspasar el aumento del precio de la bencina y diésel a los consumidores? En palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la decisión se tomó debido a “una estrechez económica muy aguda, heredada de las administraciones anteriores”.

    Aunque el objetivo del MEPCO es que “se pague solo”, en la práctica eso sólo ocurre cuando los precios del petróleo suben y bajan en ciclos relativamente equilibrados. Ese equilibrio depende de que exista un “momento de retorno”, es decir, que tras un período de alzas venga uno de bajas que permita compensar.

    En el escenario actual, con el petróleo alto por varias semanas y un tipo de cambio elevado, ese ajuste no ha ocurrido. Por lo tanto, dice Gonzalo Escobar, académico de la UNAB, “el sistema ha seguido entregando alivio sin poder recuperar recursos, lo que en la práctica se ha traducido en una caída sostenida de la recaudación fiscal”.

    El MEPCO es un mecanismo que opera sobre impuestos. Cada vez que amortigua una subida, el Estado deja de percibir ingresos. Y cuando ese proceso de alzas se prolonga, como ahora, deja de ser neutral: pasa a tener un costo fiscal relevante. Por eso, aunque en teoría “se autoabastece”, en la práctica necesita que las condiciones de mercado acompañen. Sin embargo, lo que ocurrió esta semana es precisamente lo contrario.

    Una solución transitoria

    Al poner límite a las variaciones de precios, el MEPCO, hasta ahora, permitía el traspaso de alzas para los consumidores de un máximo de 30 pesos cada tres semanas. Con los cambios recientes, junto con el abrupto aumento del valor inmediato, el mecanismo debería seguir operando de forma similar, pero con ajustes importantes.

    Uno de los más fundamentales es que el promedio ahora se calculará cada cuatro semanas, lo que implica que las variaciones van a ser más intensas. “Estimo que las alzas podrían estar en torno a los $50 o $60 por ajuste: más del doble de lo que observábamos antes”, proyecta Escobar.

    El ajuste al MEPCO no implica su eliminación, sino un cambio en su intensidad, y su evolución dependerá del escenario externo.

    El doctor Iván Araya, director del Informe Económico Regional de la Universidad de Concepción, comenta que este tipo de medidas “funciona bien en shocks acotados, pero se vuelve más difícil de sostener cuando las alzas del petróleo se prolongan en el tiempo”.

    En palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la decisión de modificar el MEPCO se tomó debido a “una estrechez económica muy aguda, heredada de las administraciones anteriores”. Dedvi Missene

    En ese contexto, si los precios internacionales se estabilizan, el sistema podría recuperar parte de su rol amortiguador, pero si la presión externa continúa, proyecta, “el Estado tendrá menos espacio para intervenir y los consumidores verán reflejadas de forma más directa las variaciones del mercado internacional”.

    El problema de ser importadores

    Con las tensiones latentes en Medio Oriente, es correcto preguntarse por qué Chile es tan vulnerable a estos conflictos externos en comparación con otros países de la región. Para Gonzalo Escobar es claro: “Importamos casi el 100% de los combustibles que utilizamos”.

    De cara al invierno, la gasolina, el diésel y también el gas licuado son traídos de países productores, quedando fuertemente expuestos. A eso, el académico suma la variación del tipo de cambio. “En definitiva, el precio que enfrentamos depende tanto de los mercados internacionales como del dólar”, traduce.

    Cabe recordar que, paralelamente al alza, el gobierno anunció un paquete de medidas que apuntan a amortiguar el precio de los combustibles en diferentes sectores. Entre ellas están un subsidio de $100 mil mensuales por cada taxi y colectivo durante seis meses; una línea de financiamiento preferencial para renovar flotas de taxis y colectivos hacia vehículos eléctricos; mantener el precio que tenía la parafina en febrero hasta fines de septiembre, y un refuerzo del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP) de US$5 millones a US$60 millones mediante proyecto de ley.

    Como parte de las medidas paliativas para afrontar la crisis de los combustibles, el gobierno determinó un congelamiento de las tarifas del sistema de transporte público hasta diciembre. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Otra medida importante apunta a congelar las tarifas del transporte público del Sistema Red hasta el 31 de diciembre de 2026. Una decisión centralista a ojos de Iván Araya, quien asegura que hay que mirar el problema en el corto, mediano y largo plazo.

    “Es importante sincerar cuánto cuesta este mecanismo de mitigación del precio del petróleo, tanto a nivel macroeconómico como en las finanzas personales”, argumenta Araya, quien señala que el gobierno debiese focalizar en los segmentos donde el impacto es mayor.

    “Si el objetivo es mitigar el efecto en los hogares de menores ingresos, que dependen del transporte colectivo, entonces tiene sentido apoyar ese ámbito, porque tiene un efecto social más amplio”, argumenta. Sin embargo, a mediano plazo la discusión debería trasladarse al impuesto específico a los combustibles. Implementado tras el terremoto de 1985, con objeto de financiar la reconstrucción, la medida transitoria se mantiene vigente.

    Este impuesto representa una fracción relevante del precio de las bencinas “del orden de varios cientos de pesos por litro”, enfatiza el profesor penquista, lo que lo convierte en una opción efectiva para contener alzas. Sin embargo, también es una fuente importante de ingresos fiscales. Como advierte Gonzalo Escobar, cada vez que se reduce para aliviar a los consumidores, el Estado deja de recaudar recursos, lo que explica el alto costo fiscal asociado al funcionamiento del MEPCO.

    En la práctica, una rebaja del impuesto permitiría moderar de forma inmediata el precio de los combustibles en contextos de alta volatilidad internacional. Pero el efecto tendría un costo claro, implicando una caída en la recaudación en un momento de estrechez fiscal.

    “En ese sentido, una alternativa en línea con sincerar las finanzas públicas podría ser revisar o reducir ese impuesto en algún porcentaje, sobre todo si el shock se prolonga más de lo esperado”, plantea.

    Los entrevistados comparten que el punto clave es dimensionar si el shock será transitorio frente a negociaciones internacionales que reduzcan la tensión en el estrecho de Ormuz, escenario clave en el transporte de combustibles.

    Si el conflicto se extiende o hay daños en infraestructura clave como refinerías o rutas estratégicas, los expertos coinciden que podríamos enfrentar precios más altos por más tiempo, incluso si bajan las tensiones.

    El alza puntual anunciada por Hacienda marca un cambio en cómo el Estado tiene un margen para amortiguar los shocks externos, y es de esperar que las familias chilenas comenzarán a ver el aumento de otros gastos claves de forma más directa ante el escenario internacional.

    Más sobre:LT BoardEconomía BoardMEPCOAlza combustiblesguerra de Iránbranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Hugo Hopenhayn, economista, y el bajo crecimiento de Chile: “Para desarrollar nuevas ideas y ser ambicioso hay que tomar riesgos”

    Apostando a la prevención: el desafío invisible de la ludopatía adolescente en Chile

    ¿Cómo será la próxima temporada de virus invernales?

    Así es el suplemento que toman las celebridades para ralentizar el envejecimiento: ¿qué tan efectivo es?

    El derecho de crecer sanos: ¿Por qué estamos perdiendo la batalla contra la obesidad infantil?

    Boletas de honorarios: qué cambia en 2026 y cómo impacta la retención

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Así es el suplemento que toman las celebridades para ralentizar el envejecimiento: ¿qué tan efectivo es?

    Así es el suplemento que toman las celebridades para ralentizar el envejecimiento: ¿qué tan efectivo es?

    VIDEOS

    Soda Stereo en Chile: ¿Vale la pena ver a Cerati como un espejismo de la tecnología?

    Soda Stereo en Chile: ¿Vale la pena ver a Cerati como un espejismo de la tecnología?

    Santiago Wanderers toca el cielo sudamericano: las claves para entender la hazaña en la Libertadores Sub 20

    Santiago Wanderers toca el cielo sudamericano: las claves para entender la hazaña en la Libertadores Sub 20

    Ministro Quiroz detalla compromisos asumidos en el Congreso por plan para contener el alza de combustibles

    Ministro Quiroz detalla compromisos asumidos en el Congreso por plan para contener el alza de combustibles

    Vocera de Gobierno explica la decisión de quitar el apoyo a Bachelet a la ONU

    Vocera de Gobierno explica la decisión de quitar el apoyo a Bachelet a la ONU

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
    Chile

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Defensoría de la Niñez alerta discriminación en proyecto que restringe acceso a salud y educación a migrantes irregulares

    Poduje relata situación en Vivienda y señala que “un 97% del presupuesto está comprometido en deudas de la anterior administración”

    Asociación de combustibles: “Shock de demanda” incrementó el consumo de las bencinas entre tres y cinco veces
    Negocios

    Asociación de combustibles: “Shock de demanda” incrementó el consumo de las bencinas entre tres y cinco veces

    Gobierno excluye a las empresas de menor tamaño de la medida recaudatoria del proyecto paliativo por el alza de bencinas

    La crítica de Ignacio Briones al gobierno por “Estado en la quiebra”: “La ignorancia es atrevida”

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga

    La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Mi hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades”

    Puerto Varas entra en la recta final para la realización de su primer Ironman 70.3

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos
    Mundo

    Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos

    Trump confirma que viajará a Beijing para reunirse con Xi Jinping los días 14 y 15 de mayo

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme