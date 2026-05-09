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    ¿Por qué los meteorólogos creen que el fenómeno El Niño podría ser el más potente de la última década?

    La Organización Meteorológica Mundial pronostica la llegada  del fenómeno de El Niño entre mayo, junio y julio, pero advierten una versión más intensa del evento climático.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El niño se caracteriza por un alza en la temperatura del océano Pacífico tropical, la que, según los meteorólogos, este año alcanzaría niveles por sobre los promedios históricos.

    Especialistas lo han apodado como “el súper Niño” o “Niño Godzilla”.

    En el video los detalles.

    Más sobre:Cortos de CienciaTiempoClimaFenómeno del niño

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