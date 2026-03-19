SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Así es el suplemento que toman las celebridades para ralentizar el envejecimiento: ¿qué tan efectivo es?

    Los últimos estudios muestran que el dinucleótido de nicotinamida y adenina, NAD, es esencial para mantener la longevidad metabólica. Hasta ahora, la suplementación en animales ha dado resultados prometedores, pero en los humanos su efectividad aún está en duda, incluso cuando varias celebridades de Hollywood lo llaman la fuente “de la eterna juventud”.

    Martín CifuentesPor 
    Martín Cifuentes

    Durante las últimas décadas, el estudio del envejecimiento estuvo dominado por conceptos como los radicales libres o el daño celular acumulado. Pero recientemente una molécula ha captado la atención de científicos, médicos y del mercado del autocuidado: el NAD, dinucleótido de nicotinamida y adenina, presente en casi todas las células del organismo.

    “El NAD es esencial para todas las células, ya que está involucrado en la producción de energía (ATP), la reparación del ADN, la función mitocondrial y la regulación de procesos metabólicos asociados al envejecimiento, una característica que llama particularmente la atención”, resume el nutriólogo Peter McColl, director de la carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello (UNAB), sede Viña del Mar.

    En términos simples, el NAD es una especie de intermediario químico que permite a las células transformar nutrientes en energía utilizable. Sin esto, muchas de las funciones básicas del organismo no podrían ocurrir.

    La buena noticia es que el descubrimiento de las funciones del NAD ha abierto un nuevo camino en la búsqueda de una fórmula para ralentizar el envejecimiento humano. La mala: los últimos estudios han evidenciado que esta molécula tiende a reducir sus niveles en el cuerpo con el paso del tiempo. Así lo explica el doctor McColl, quien añade que el estrés oxidativo y los cambios en el metabolismo celular asociados al paso del tiempo también contribuyen a este descenso.

    La modelo Kendall Jenner es una de las celebridades que ha llamado a los suplementos de NAD "la fuente de la eterna juventud".

    Por eso, en la comunidad científica ha surgido la gran pregunta: ¿Es posible que los seres humanos puedan suplementarse con NAD?

    En estudios realizados en animales, su suministro ha tenido resultados prometedores en indicadores metabólicos.

    En humanos la evidencia es menos clara, pero eso no ha impedido que los suplementos de NAD se hayan vuelto populares en el mundo entero. Celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber han llamado a la versión intravenosa de compuesto como la fórmula para la “eterna juventud”. Jennifer Aniston, Joe Rogan, Justin Bieber y Gwyneth Paltrow también son parte de la larga lista de famosos que han confesado que recurren a este tratamiento para mantenerse lozanos, vitales y con mayor energía.

    El problema, dicen los especialistas, es que esa visibilidad en las redes y medios de comunicación ha tendido a sobredimensionar efectos que, de momento, no tienen un respaldo suficiente. Entonces, ¿cuánto de verdad y cuánto de publicidad hay en esta moda?

    No es para cualquier persona

    En la mayoría de los casos, los suplementos identificados como “NAD” no tienen NAD directamente, sino que moléculas precursoras, como el ribósido de nicotinamida (NR) o el mononucleótido de nicotinamida (NMN), que el cuerpo puede usar para sintetizar el NAD.

    “Los suplementos orales de precursores NAD+ han demostrado aumentar los niveles en sangre y tejidos en humanos”, explica el doctor McColl, quien añade que los beneficios clínicos sobre parámetros de salud o envejecimiento siguen siendo limitados y requieren aún más estudios para confirmar su eficacia.

    Esta idea es compartida por Matías Monsalves, doctor en Nutrición del Instituto de Ciencias del Ejercicio y la Rehabilitación de la UNAB. “Estos aumentos muestran una alta variabilidad entre individuos, por lo que el monitoreo de los niveles debe realizarse de forma adecuada y de acuerdo a la persona”, plantea el especialista, quien añade que los resultados no son iguales para todos.

    Los especialistas plantean que el consumo de NAD podría traer beneficios especialmente en las personas mayores.

    Esto quiere decir que no todas las personas son candidatas aptas para este tipo de suplementos. Los expertos apuntan que, si bien su ingesta podría tener beneficios en personas mayores de 60 años dada la pérdida de NAD+ asociada a la edad y a otras enfermedades, los datos no son tantos como para recomendarlo de forma tan general.

    De esta manera, dicen, no se recomienda el consumo libre en menores de edad, adultos jóvenes y adultos, especialmente cuando mantienen una alimentación variada y buenos hábitos de ejercicio. También está contraindicado para personas con alteraciones hepáticas.

    Respecto a los efectos secundarios, aunque existen pocos reportes negativos, se han identificado problemas gastrointestinales y diarrea, pero suelen reducirse cuando la dosis se ajusta de 1 g a 500 mg diarios.

    Por otra parte, dosis superiores a los 3 g han reportado mareos o dolores de cabeza. Algunas personas también manifiestan bochornos, que estarían directamente asociadas a la cantidad empleada.

    ¿Cuándo y cómo empezar?

    Una de las dudas más frecuentes es el momento particular para partir una de estas terapias. Los especialistas dicen que no existe una recomendación general de cuándo comenzar, por lo que tanto nutricionistas y nutriólogos tienen que analizar de forma particular a cada persona que quiera consumirlo.

    De momento, no hay estudios claros o reportes que documenten cuáles son los cambios visibles que provoca el consumo de NAD. Si es que existe una deficiencia real de alguna molécula relacionada con la producción de energía, es probable que progresivamente se sientan mejoras en ese ámbito del día a día.

    Algunas verduras verdes, como la espinaca, brócoli o acelgas, contienen compuestos relacionados con la síntesis del NAD.

    De cualquier manera, su uso siempre debe ser recomendado y supervisado por profesionales del área de la nutrición.

    Los especialistas de la UNAB advierten que la emoción alrededor de estos productos muchas veces supera lo que la evidencia científica puede confirmar. “Como ocurre con muchos suplementos, se ha difundido la idea de que podrían ser soluciones casi mágicas para mejorar la salud… Pero el metabolismo humano va más allá que una sola molécula”, señala Peter McColl.

    NAD de forma natural

    Dejando de lado el debate sobre la efectividad de suplementarse, los especialistas coinciden en que el organismo puede fabricar NAD a partir de nutrientes que este adquiera a través de la dieta. “Los principales precursores de NAD pueden obtenerse a partir de una dieta variada que incluya productos de origen animal y vegetal”, explica Matías Monsalves.

    Alimentos como pescados, lácteos y algunas verduras verdes, como la espinaca, brócoli o acelgas, contienen compuestos relacionados con la síntesis de esta molécula, especialmente derivados de la vitamina B3.

    “La práctica de ejercicio físico constante, una alimentación balanceada y una adecuada calidad de sueño siguen siendo las herramientas más validadas para mejorar la salud metabólica”, señala Monsalves, que resalta que ninguna pastilla o suplemento puede reemplazar los buenos hábitos que mantienen la salud a largo plazo.

    Más sobre:LT BoardSalud BoardNADenvejecimientobranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    El derecho de crecer sanos: ¿Por qué estamos perdiendo la batalla contra la obesidad infantil?

    Boletas de honorarios: qué cambia en 2026 y cómo impacta la retención

    ¿Por qué y cuándo debemos ir al psicólogo?

    Del gobierno de emergencia al gobierno que trabaja por usted

    ¿Cómo será la relación del nuevo gobierno con los países de la región?

    Por qué es indispensable abrir más puertas a la inclusión

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    VIDEOS

    El incómodo momento en que Trump bromeó con Pearl Harbor frente a la primera ministra de Japón

    El incómodo momento en que Trump bromeó con Pearl Harbor frente a la primera ministra de Japón

    Se acabó el verano: Confirman lluvias en toda la Región Metropolitana con la llegada del otoño

    Se acabó el verano: Confirman lluvias en toda la Región Metropolitana con la llegada del otoño

    Reportero inglés casi muere tras impacto de misil israelí en medio de un despacho

    Reportero inglés casi muere tras impacto de misil israelí en medio de un despacho

    El momento en que exfiscal Manuel Guerra es esposado para ser trasladado a Capitan Yáber

    El momento en que exfiscal Manuel Guerra es esposado para ser trasladado a Capitan Yáber

    Servicios

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    José Miguel Salazar no va más como superintendente de Educación Superior: administración entrante le pidió la renuncia
    Chile

    José Miguel Salazar no va más como superintendente de Educación Superior: administración entrante le pidió la renuncia

    Gobierno se alinea con EE.UU. en la ONU para someter a votación resolución que restringe la definición de “género”

    Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja
    Negocios

    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja

    El Banco de Japón mantiene tipos, pero avisa del impacto en la inflación del petróleo por la guerra en Irán

    Catherine Tornel ejecuta primeros cambios al mando de la CMF y remueve a tres altos directivos

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.
    Tendencias

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales
    El Deportivo

    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales

    Entre las ocho mejores: Fernanda Labraña es la única chilena en carrera en el W15 de Santiago

    FIFA anuncia castigo a Israel por denuncia de la federación de Palestina

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina
    Cultura y entretención

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Bob Iger: el histórico CEO de Disney que deja la compañía entre turbulencias, negocios millonarios y huellas culturales

    La incómoda broma de Trump a primera ministra de Japón sobre Pearl Harbor
    Mundo

    La incómoda broma de Trump a primera ministra de Japón sobre Pearl Harbor

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán

    El debate abierto en Bolivia por los cambios en la conmemoración del Día del Mar con la llegada de Paz a la presidencia

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal