Exsuboficial de Carabineros da muerte a delincuente que intentó robarle el auto
En el hecho participó un excarabinero de 58 años, quien al momento de ser abordado por los antisociales, se encontraba trabajando como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros. El violento asalto ocurrió el pasado 1 de mayo en la comuna de Maipú, cuando un hombre y una mujer fingieron ser pasajeros, intimidándolo con armas blancas, para luego agredirlo. Fue entonces cuando el exuniformado, tras zafarse del atraco, desenfundó su arma y disparó contra uno de los delincuentes.
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