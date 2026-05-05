El crossover europeo de Kia: el XCeed se rediseña y da un salto digital

El lanzamiento del nuevo Kia XCeed es inminente, pero ya se pueden observar las imágenes de la profunda actualización del crossover compacto de la marca, que apuesta por diseño, tecnología y eficiencia para mantenerse competitivo en el exigente mercado europeo.

A nivel exterior, el modelo presenta una transformación evidente. El frontal adopta una nueva firma lumínica con faros más estilizados y ahora dispuestos en formato vertical, acompañados por luces diurnas que refuerzan su identidad visual. La tradicional parrilla “Tiger Nose” evoluciona hacia una interpretación más minimalista, mientras que el paragolpes introduce líneas más marcadas y una toma de aire central de mayor presencia. Todo esto se complementa con protecciones inferiores en acabado aluminio satinado que acentúan su carácter crossover.

En la zaga, el cambio es igual de significativo. Los nuevos pilotos, más finos y horizontales, se conectan mediante una barra LED que recorre todo el portón, aportando una imagen más tecnológica y alineada con los últimos modelos de la marca. La silueta mantiene su distintiva caída tipo coupé, uno de los rasgos más reconocibles del XCeed.

El interior es, probablemente, el salto más importante. El habitáculo adopta una arquitectura completamente digital con un sistema de doble pantalla de 12,3 pulgadas: una para el cuadro de instrumentos y otra para el sistema multimedia. Este nuevo entorno mejora la experiencia de uso, con una interfaz más moderna e intuitiva. A esto se suma un volante multifunción rediseñado, salidas de aire más integradas y una presentación general más limpia y sofisticada, aunque conserva controles físicos clave para funciones como climatización o volumen.

En cuanto a mecánicas, el nuevo XCeed mantendrá una oferta centrada en motores gasolina e híbridos ligeros, con opciones basadas en el conocido bloque 1.0 T-GDi. Si bien en generaciones anteriores existió una variante híbrida enchufable, todo indica que esta no estará disponible en la primera etapa del lanzamiento.

La fabricación del nuevo XCeed comenzará a finales de mes en la planta de Zilina, Eslovaquia, con la misión de recuperar terreno frente a competidores como el Volkswagen T-Roc y el Toyota C-HR.