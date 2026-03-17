Boletas de honorarios: qué cambia en 2026 y cómo impacta la retención

Desde enero de 2026, quienes trabajan emitiendo boletas de honorarios en Chile están enfrentando un nuevo incremento en su retención de impuestos. Este porcentaje subió a 15,25%, como parte de la implementación gradual del sistema que busca financiar las cotizaciones previsionales obligatorias de los trabajadores independientes, y que se completará en 2028 con un descuento del 17%.

Este aumento, que representa 0,75 puntos porcentuales más en comparación con 2025, se realizará automáticamente cada vez que un contribuyente emita una boleta a honorarios en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En la práctica, si un trabajador emite una boleta de $1.000.000 brutos: ¿cuánto le retienen y cuánto recibirá realmente?

La retención de un 15.25% asciende a $152.500, por lo que el monto líquido que recibirá por esa boleta será de $847.500, explica Cristofer Bravo, gerente tributario de BDO Chile.

¿A dónde va realmente ese dinero?

La pregunta más común entre quienes emiten boletas es qué ocurre realmente con ese dinero retenido.

Primero, hay que hacer una diferencia entre la retención realizada en cada documento y el pago efectivo de impuesto.

Roberto Carvajal, director de la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello, explica que los montos retenidos no se van directamente a pagar cotizaciones mes a mes, como hacen, por ejemplo, los trabajadores dependientes.

En este caso, cuánto dinero de esa retención se irá a cotizaciones se calcula al realizar la Operación Renta siguiente. Es decir: será en este proceso 2026 cuando los trabajadores independientes sabrán el monto destinado a cotizaciones acumulado a partir de las retenciones realizadas en 2025.

Esta cifra se calcula sobre la base del 80% del ingreso anual, y en el caso de los contribuyentes de segunda categoría, se paga en la misma declaración de renta mediante el Formulario 22.

Para 2028 se espera el último incremento en la retención de impuestos, "monto es suficiente para pagar el 100% de las cotizaciones previsionales", explica Roberto Carvajal.

Por eso, si un trabajador hace varias boletas al año, no tiene que preocuparse por sumar todo, explica Cristofer Bravo, de BDO Chile. Es el mismo Servicio de Impuestos Internos quien registra automáticamente las boletas electrónicas, suma los ingresos del año, calcula el total de las retenciones, propone la Declaración de Renta (F.22), y calcula las cotizaciones previsionales anuales.

Aclarando conceptos: retención vs impuesto

“La retención es un anticipo del impuesto de segunda categoría. El pago efectivo se determina recién en la declaración anual de renta”, explica el académico de la UNAB Roberto Carvajal. Si ese porcentaje retenido realizado durante el año es mayor al impuesto determinado, la diferencia se devuelve.

“El pago efectivo de las cotizaciones, entonces, se constituye a partir de las retenciones de impuestos realizadas durante el año menos la devolución determinada, según corresponda”, precisa Moisés González, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Ojo, porque este monto puede variar si hay cobros pendientes de pago por parte de la Tesorería General de la República, deudas por pensión de alimentos, por estudios y multas, entre otros.

Los entrevistados aseguran que cada vez menos trabajadores independientes reciben completa su devolución. Sin embargo, muchos contribuyentes aún tienen la idea errónea de que siempre debe haber devolución, cuando depende del nivel de ingresos del contribuyente. Esta situación se acrecentará en el futuro, producto de la eliminación de la rebaja transitoria a las cotizaciones.

¿Por qué la retención seguirá subiendo?

Recordemos que la ley 21.133, que genera la obligación de cotizar en el sistema previsional para los trabajadores que emiten boletas de honorarios, estableció un aumento gradual de la retención con el objetivo de financiar completamente sus aportes previsionales. Comenzó en 2019 con el 10% y se mantendrá así hasta llegar a 17% en 2028.

Una subida progresiva que responde a criterios técnicos para Roberto Carvajal, ya que se estima que al existir una retención de 17% por la emisión de boletas de honorarios, ese monto es suficiente para pagar el 100% de las cotizaciones previsionales, es decir, AFP y Salud, y que así contribuyentes tengan acceso al sistema de seguridad social.

En ese sentido, Camila Cárdenas, directora de área de litigación y socia de SoyHonorario, explica que el aumento de la retención, en términos prácticos, implica una reducción del ingreso líquido disponible para quienes trabajan a honorarios. “Una mayor proporción de sus ingresos se destina ineludiblemente a obligaciones previsionales y de seguridad social, lo que afecta especialmente a quienes tienen ingresos variables o relativamente bajos”, advierte.

Si bien Cárdenas valora la gradualidad, esto puede transformarse “en una carga relevante para quienes dependen exclusivamente de ingresos a honorarios y no cuentan con estabilidad laboral propia de un contrato de trabajo”. Por eso, la abogada cuestiona el uso extendido de contratos a honorarios tanto en el sector público como privado, donde, según la experiencia de la organización, muchas veces se trasladan completamente las cotizaciones al trabajador.

Planificación tributaria

Si las boletas que un trabajador emite suman de $800.000 a $1.500.000 mensuales, Roberto Carvajal, académico de la UNAB, explica que las cotizaciones se calcularán sobre la base del 80% del monto anual de los honorarios. Sin embargo, si ese monto mensual es inferior a $220.417, esa persona quedará exenta de pagar sus cotizaciones.

En ese sentido, los académicos recomiendan a los trabajadores independientes tomar medidas adicionales de ahorro o previsión ante el nuevo escenario que merma considerablemente cuánta devolución reciben. Un cambio de modelo que, además, creen que no ha sido adecuadamente transmitido a quienes emiten boletas.

Si se determina que la diferencia será negativa para el contribuyente, es recomendable ahorrar mensualmente la diferencia determinada para no tener sorpresas. En ese caso, es posible realizar un pequeño ahorro mensual mediante un Pago Provisional Mensual (PPM) en el Formulario 50, o a través de una institución financiera.

Camila Cárdenas, de SoyHonorario, sentencia que la obligación de cotizar no resuelve el problema de fondo, que es que las pensiones de los trabajadores independientes seguirán siendo bajas. “Mientras los ingresos de muchos independientes sean inestables o insuficientes, el ahorro acumulado difícilmente permitirá financiar pensiones dignas”, concluye.