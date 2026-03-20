¿Cómo será la próxima temporada de virus invernales?

La llegada del otoño -específicamente hoy viernes 20 de marzo, a las 11.46 horas- ha venido de la mano de un aumento de la circulación del rinovirus, causante del tan molesto resfrío común.

Esta es sólo la antesala de una temporada que comenzará a recrudecer en algunas semanas más, y que alcanzará durante el invierno su máximo peak de contagios.

Afortunadamente, la situación en los lactantes se encuentra controlada, ya que gracias a las campañas de inmunización el país lleva ya dos años sin muertes de niños menores de un año por virus sincicial. Sin embargo, el llamado al resto de la población es a cuidarse, especialmente del virus de la influenza, que comenzó su campaña de vacunación el 1 de marzo.

¿Cómo se espera que sea el brote de estas enfermedades en los próximos meses? ¿Por qué es tan importante inmunizarse? De esto y más conversaron en este nuevo capítulo de A BORDO la infectóloga Claudia Cortés, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y María Jesús Hald, epidemióloga y directora de Educación Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello.