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    Presidente Kast aclara dichos sobre “metáfora” migratoria: “Quizá la palabra era hipérbole”

    Luego de que afirmara que  su promesa de sacar del país a 300.000 migrantes irregulares era “una metáfora”, el presidente José Antonio Kast salió al paso de los cuestionamientos por sus dichos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    “Respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede jugar un término no el más apropiado quizás, pero todos entienden”, comenzó diciendo.

    “El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ven los aviones que han salido y que van a ir regularmente saliendo con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y que hoy día hay mucho menos ingresos clandestinos, ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país y eso una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir”, rectificó.

    Más sobre:ActualidadPolíticaPresidente Kast

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