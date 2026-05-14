Presidente Kast aclara dichos sobre “metáfora” migratoria: “Quizá la palabra era hipérbole”

“Respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede jugar un término no el más apropiado quizás, pero todos entienden”, comenzó diciendo.

“El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ven los aviones que han salido y que van a ir regularmente saliendo con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y que hoy día hay mucho menos ingresos clandestinos, ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país y eso una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir”, rectificó.