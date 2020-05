Muy personal: Gabrielle Bathory

1. ¿Por qué escoges la causa animal?

Soy disléxica en un grado bastante grave, me cuesta comunicarme con los demás. Cuando niña fui víctima de abuso; una historia que me marcó mucho, y mis amigos siempre fueron los animales. Comprendí que este era el camino para enseñar a mis hijos y ser un aporte a la comunidad, para sanarme y comunicarme. La simpleza del amor de los animales es tan sublime.

2. ¿A quiénes recibe tu hogar?

Cuidamos seres similares a nosotros, con esto me refiero a discapacitados, con enfermedades crónicas, abuelitos, que vienen muy maltratados. Somos interespecies, recibimos desde una araña con siete o seis patas, ratitas, perritos y gatitos, hasta chanchitos. Casi todo lo que podamos acoger. Los más frágiles y vulnerables… ese es nuestro segmento.

3. Hablas de tus hijos humanos como distinguiéndolos de otros hijos.

Es que son como niños. Mi perro no es mi hijo, pero yo sí soy su madre. Soy la mamá de todos estos animales porque me siento responsable de entregarles todo lo que doy a mis hijos humanos. Por eso no entregamos en adopción y trabajamos casos tan especiales. Por el tiempo que les quede son parte de nuestra familia.

4. ¿Cuáles son algunos daños que ven con frecuencia?

Hemos tenido casos sumamente fuertes, mutilaciones intencionales, especialmente en los ojos; ratas que llegan sumamente dañadas de pruebas en universidades y laboratorios; perros que han sido usados como sparrings, que fueron el entrenamiento de los perros de pelea. Recibimos las consecuencias del maltrato.

5. ¿Se dan casos de recuperación?

La ‘Rana’ era abusada por humanos, pero ahora es feliz. Al principio estaba como demente, como con problemas mentales. Venía mal no solo físicamente. Los animales también quedan con marcas en el alma. Se llama ‘Rana’ porque siempre anda saltando, es una bóxer preciosa.

6. ¿Cómo es este convenio que tienen con Lo Valledor?

Es maravilloso. En Lo Valledor existe una organización que se encarga de la recuperación de alimentos. Ellos los clasifican en alimentos para animales y para ayuda humanitaria. Semanalmente nos brindan la posibilidad de recuperar mil kilos de vegetales para nuestros animales. Sería imposible para nosotros mantener este lugar sin este convenio.

7. ¿Qué es lo que más necesitan?

Alimento para perros y gatos. Todo lo demás esta cubierto a través de los convenios. Es la parte más pesada porque no podemos hacer colectas ni captar socios en la calle. Perdimos colaboradores desde octubre del año pasado, pero estamos estables dentro de todo. Me preocupa que los presupuestos y operativos de esterilización para controlar la población en condición de abandono están detenidos, la tasa de abandono ha aumentado y en unos meses más vamos a ver cómo se multiplican los animales en las calles en condiciones terribles de hambre y enfermedades. Más que apoyo para nosotros pedimos apoyo para el ciclo

8. ¿Cómo podemos ayudar?

Dejando potes de agua y comida fuera de nuestras casas; está permitido. Ayuden con todo lo que puedan, sientan y que su situación les permita. No hay que olvidar que todos somos parte del ciclo y somos vida en distintas formas.

Para conocer formas de apoyar su campaña ‘Alimenta la esperanza, juntos por el proyecto animal espiritual’, acércate a sus redes sociales.

Facebook: ClannDtigh

Instagram: @hogar_interespecies_especial