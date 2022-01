10 anime que no te puedes perder en 2022

Comienza 2022, y con ello es que se encuentra en camino una nueva oleada de anime, en esta ocasión con grandes títulos en camino.

Si 2021 fue un año bastante bueno, el 2022 viene bastante cargado e inicia con quizás uno de los estrenos más esperados de todo el año, y es que el 9 de enero llega la segunda parte de la temporada final de Attack on Titan.

Junto con esto, es que a lo largo del año también se estrenarán algunas esperadas series basadas en populares mangas, como lo es la primera temporada de Chainsaw Man, Jigokuraku: Hell’s Paradise, y Spy X Family.

Como es habitual también regresarán populares anime con nuevas temporadas como la sexta de My Hero Academia, la segunda de To Your Eternity, y la tercera de Kaguya-Sama: Love is War, a pesar de esto, sin duda el rey de los regresos es el de Bleach, con su último arco la Guerra Sangrienta de los Mil Años.

De igual forma, otro de los llamativos estrenos que tendrá este año será el de Uzumaki, adaptación de la obra del reconocido mangaka de terror, Junji Ito.

Es por eso que acá te dejamos el listado de los 10 anime que no te puedes perder durante este 2022.

1. Attack on Titan Final Season Parte 2

Fecha de estreno: 9 de enero

2. Bleach: Thousand-Year Blood War Arc

Fecha de estreno: Octubre 2022

3. Chainsaw Man

Fecha de estreno: TBA

4. Jigokuraku: Hell’s Paradise

Fecha de estreno: TBA

5. Spy x Family

Fecha de estreno: TBA

6. Blue Lock

Fecha de estreno: TBA

7. My Hero Academia (Temporada 6)

Fecha de estreno: Fines de 2022

8. To Your Eternity (Temporada 2)

Fecha de estreno: Octubre 2022

9. Kaguya-Sama: Love is War (Temporada 3)

Fecha de estreno: TBA

10. Uzumaki

Fecha de estreno: TBA