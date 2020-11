A Stephen Amell le molestó el intento por rebautizar al Arrowverso como CWverse

Meses atrás, cuando muchas series todavía no podían retomar sus filmaciones debido a la pandemia, The CW lanzó un video para promocionar a The Flash, Batwoman, Supergirl, Stargirl Black Lightning, Legends of Tomorrow y Superman & Lois.

El video no incluía escenas nuevas y básicamente usaba imágenes de los cómics contrastadas con escenas antiguas de las series. Sin embargo, el video igual llamó la atención por su objetivo y es que todo el adelanto era para promover un cambio de nombre de este universo cohesionado y rebautizar al Arrowverso como “CWverse”.

El video fue publicado hace meses, pero parece que no surtió ningún efecto porque hasta el día de hoy la mayoría de los fanáticos y medios siguen llamando a ese universo televisivo como Arrowverso. Pero el fallido intento de marketing de The CW volvió a reflotar esta semana por una declaración de Stephen Amell.

Obviamente el nombre Arrowverso es porque la mayoría de las series de The CW nacieron a partir de Arrow, por lo que a Stephen Amell, el actor que interpretó a Green Arrow durante toda la serie, no le cayó muy bien que decidieran cambiar esa denominación tras el final de su programa.

Así, durante una entrevista con Michael Rosenbaum en su podcast Inside of You, Amell explicó lo que sintió al enterarse de este intento de cambio de nombre.

“Ellos están tratando de llamarlo The CWverse. Eso me cabreó", señaló Amell antes de añadir que “es probablemente una cosa del departamento de marketing al tratar de crear contenido cuando no tienen nada”.

“No me importa si dejan de llamarlo Arrowverso. Pero no necesitan inventar un nuevo nombre. No sé”, concluyó. “Me fui por mi propia decisión, pero tengo derecho a quejarme”.

Desde que Arrow dio pie a The Flash, las personas han llamado Arrowverso al mundo cohesionado de The CW, por lo que este cambio de nombre parece un poco tardío e incluso irónico considerando que, desde Crisis en Tierras Infinitas, Green Arrow literalmente dio pie a ese Multiverso.

Pero pese a que Amell esta molesto por esa estrategia, en la misma entrevista dio a entender que no guarda rencor con The CW e incluso ofreció volver a interpretar a Oliver Queen.