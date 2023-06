Actriz de Yennefer dice que “derramó una lágrima” al enterarse de la salida de Henry Cavill de The Witcher

Poco falta para la llegada de la tercera temporada de The Witcher, y ahora es que la actriz tras Yennefer, Anya Chalotra ha dado a conocer que derramó una lágrima tras enterarse de que Henry Cavill dejaría el rol.

A través de una reciente entrevista con la revista SFX (Vía GamesRadar), es que la actriz se refirió a la salida de Cavill en compañía de la actriz de Ciri, Freya Allan.

“Estaba realmente triste”, señaló, agregando que “puede que haya derramado una lágrima. Es un viaje en el que hemos estado juntos durante mucho tiempo, todos nosotros. Especialmente en mi carrera, The Witcher ha sido lo más grande que he hecho. Es el proyecto que me inició. Henry fue una gran parte de eso. Es un miembro crucial del programa y lo extrañaré mucho”.

Cabe recordar que para la cuarta temporada la serie sustituirá a Cavill por Liam Hemsworth, y recientemente se conoció que desde Netflix están buscando un gran actor de Hollywood para asumir un rol en la serie.

La tercera temporada de The Witcher estrenará sus primeros cinco episodios el próximo 29 de junio.