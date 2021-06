Ahora puedes visitar el apartamento de Misato en Tokyo

Uno de los lugares más recordados de Neon Genesi Evangelion es el apartamento que tiene Misato, y a donde lleva a vivir con ella a Shinji y Asuka. Puntualmente se trata de una recreación de la sala del apartamento, el cual se encontraba plagado de botellas de sake y latas de cerveza.

Esta recreación nace de la colaboración de la franquicia con la marca de sake, Dassai, y tiene por nombre ‘Dassai Instrumentality Project’.

Cabe recordar que en el anime de Evangelion era posible ver las botellas de sake de marca Dassai en el apartamento de Misato. Esto no era ningún tipo de publicidad y Dassai no era patrocinador de la serie, e incluso la marca no era tan conocida en esa época.

Ahora a raíz de la colaboración, es que la tienda en Tokyo de la marca estará con la temática de Evangelion entre este 7 de junio y el próximo 31 de julio.