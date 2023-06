Animadores de Across the Spider-Verse cuestionan las condiciones laborales

A pesar de que Spider-Man: Across the Spider-Verse ha sido ampliamente elogiada, tanto por el trabajo narrativo de su historia como por la calidad sorprendente de su animación, un nuevo reporte cuestiona las condiciones laborales de esa importante última área. Se trata de una situación que inclusive podría implicar una postergación en el estreno de la tercera película, Beyond the Spider-Verse.

Cuatro animadores que prefirieron resguardar su privacidad hablaron con el portal Vulture para plantear que las múltiples revisiones de la producción postergaron los trabajos, forzaron jornadas extenuantes de trabajo, movieron el estreno e inclusive provocaron que 100 animadores abandonaran la película.

La película, que originalmente se iba a estrenar en abril de 2022, fue movida en un par de ocasiones y finalmente llegó a los cines durante este mes.

Dicho proceso de retrasos fueron motivados, según el reporte, debido a que el productor y escritor Phil Lord, modificó la historia durante la etapa inicial de desarrollo mientras las primeras piezas de storyboards 3D eran creados. Dicha situación provocó un período de entre tres y seis meses que dejó a los animadores sin trabajo, con un tiempo que después tuvo que ser recuperado durante un año completo con jornadas laborales de 11 horas diarias durante los siete días de la semana.

Un motivo de los problemas sería la decisión de Lord de aprobar cada secuencia de la película, sin tener todo completamente definido, lo que generó un proceso que “no es inspirador” pese a la creatividad del escritor y productor.

El último punto del reporte pone en duda que Beyond the Spider-Verse logre llegar a los cines en marzo de 2024, ya que el proceso actual establece que la película simplemente no estará lista para ese estreno. Sin embargo, desde Sony desmintieron problemas tanto con el estilo de Lord como con la fecha de estreno de la película.