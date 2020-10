Aquí tienen dos avances de la nueva serie animada de M.O.D.O.K.

La nueva serie animada de M.O.D.O.K. presentó su primer vistazo durante el viernes pasado, pero al parecer las fotos de la nueva producción protagonizada por Patton Oswalt no bastaron para mostrar a esta nueva apuesta inspirada en los cómics de Marvel y durante la misma jornada también se dieron a conocer un par de avances de la serie.

En el marco del panel de M.O.D.O.K. en la versión virtual de la Comic-Con de Nueva York, se revelaron dos clips que, además de presentar los primeros avances de esta nueva producción que llegará a Hulu, se encargaron de presentar a los personajes que formarán parte de esta apuesta.

Así, el primer clip de la serie muestra a M.O.D.O.K. y a su familia compuesta por Ben Schwartz (Parks and Recreation) como su hijo Lou, Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) como su hija Melissa, y Aimee Garcia (Lucifer) como la esposa del villano.

Por su parte, el segundo clip se enfoca en los problemas que M.O.D.O.K. enfrentará al interior de A.I.M.

Como seguramente podrán deducir en base a esos avances, M.O.D.O.K. seguirá al villano titular mientras trata de conciliar su vida familiar con las ambiciones de su compañía. Todo mientras enfrenta la amenaza de otra corporación llamada GRUMBL.

Pero aunque el foco de la serie no estará en las batallas del organismo móvil mecanizado diseñado solo para matar con los superhéroes de Marvel, durante el panel de también se adelantó que la serie aparentemente incluirá a personajes del mundo de los X-Men.

“No puedo creer las cosas de la caja de juguetes de Marvel con las que nos dejaron jugar. Presentamos algunos personajes, algunos incluso en el Universo X, pensamos: ‘No sabemos si van a decir que sí a esto’, y estaban como ‘Sí, adelante'”, dijo Oswalt. “Nuevamente, no quiero decir quién, pero habían un par que Jordan (Blum, showrunner de la serie) y yo estábamos pensando: ‘Oh, no creo que hayan dicho que sí. Escribamos esto, pero tengamos respaldo porque se darán cuenta’, pero no ,los tenemos".

La serie de M.O.D.O.K. aún no tiene fecha de estreno, pero si quieren enterarse de más detalles de su propuesta pueden ver su panel en la Comic-Con de Nueva York aquí: