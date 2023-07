Arnold Schwarzenegger dice que las películas de Terminator predijeron la llegada de las IA

La inteligencia artificial cada vez va ganando más terreno en el mundo actual. Ante esto, el protagonista de Terminator, Arnold Schwarzenegger, se refirió al surgir de estas señalando que James Cameron lo predijo con las películas de Terminator.

A través de unas recientes declaraciones es que el actor señaló que “Hoy, todo el mundo tiene miedo de adónde irá esto” al momento de referirse al surgimiento de la Inteligencia Artificial, agregando que “Y en esta película, en Terminator, hablamos de que las máquinas se vuelven conscientes de sí mismas y toman el control”.

“En ese momento arañamos la superficie de la IA, la inteligencia artificial. Piensa en eso”, apuntó el actor que además alabó la escritura de James Cameron.

“Ahora, en el transcurso de décadas, se ha convertido en una realidad. Así que ya no es una fantasía o algo futurista. Está aquí hoy. Y esta es la escritura extraordinaria de Jim Cameron”.

Durante el último tiempo son varios los expertos que han expresado sus preocupaciones en torno a la inteligencia artificial y a donde esta puede llegar.

Cabe mencionar que aunque es probable que Terminator continúe, recientemente el actor dio a conocer que este ya no regresaría a la franquicia.

“La franquicia no ha terminado. Yo he terminado. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de The Terminator”, señaló en la ocasión

En la misma línea, James Cameron señaló que ya había comenzado a escribir una nueva entrega de la saga.