Así presentan a la acción de Tawna en Crash Bandicoot 4: It’s About Time

De cara al lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, fijado para el próximo 2 de octubre en Playstation 4 y Xbox One, el equipo del estudio desarrollador Toys for Bob presentó un nuevo video para introducir a otro de los personajes jugables: Tawna, la novia de Crash.

En esta nueva entrega, su rol será rediseñado para convertirla en toda una heroína de acción, dejando de lado cualquier posibilidad de ponerla en apuros. Ahora, tal como indica el título del videojuego, será el tiempo para que tome las riendas.

"Tawna fue el arquetipo de damisela en apuros y realmente nunca conocimos mucho de ella. Al comienzo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Crash y Coco se cruzan con Tawna en lo que nosotros en Toys For Bob hemos llamado la “Tawnaverse”, una dimensión alterna donde ella es la heroína en su propia historia. Esto nos dio la oportunidad de repensar a Tawna y establecer una nueva voz para ella en Crash 4″, explicó el director de arte, Josh Nadelberg.

El siguiente video da cuenta no solo de la presentación cinemática, sino que también de algunos aspectos de lo que marcará a la jugabilidad de una Tawna que “es una aventurera experta, una heroína audaz, motivada y confiada".