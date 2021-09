Attack on Titan: En Japón tienen basureros con apariencia de titanes para incentivar el reciclaje

Debido a la popularidad de Attack On Titan durante los últimos años han aparecido un montón de productos inspirados en el mundo de Eren y compañía. Sin embargo, mientras el vestuario con el símbolo de la Legión de Reconocimiento está entre los elementos más comunes, sin duda los nuevos basureros dispuestos en Japón están entre lo más raro.

Según recoge Kotaku, recientemente la división japonesa de Coca-Cola colaboró con las autoridades de la ciudad de Oita para instalar nada más ni nada menos que basureros con forma de titanes puros.

Estos contenedores quizás no representan a los titanes más famosos de Shingeki no Kyojin, sin embargo, muestran a figuras que claramente corresponden a los seres que devoran humanos en el manga y su popular anime.

Pero la idea de Coca-Cola Japón y las autoridades de Oita es que estos basureros de titanes no solo sirvan para llamar la atención de los fanáticos de Attack On Titan, sino que también quieren que constituyan un incentivo al reciclaje. Después de todo, estos basureros son parte de un proyecto medioambiental llamado “Change for the Blue” y están ubicados junto a máquinas expendedoras para que las personas puedan usarlos para botar desechos como botellas plásticas.

Si bien estos basureros son fruto de la colaboración más reciente entre Coca-Cola Japón y las autoridades de Oita, un par de meses atrás ya se había lanzado otro contenedor similar.

Aunque los fanáticos de Attack On Titan probablemente disfrutarían con este tipo de basureros en sus respectivas ciudades, cabe recordar que la localidad japonesa de Oita es el foco de estas invenciones ya que es el lugar de nacimiento de Hajime Isayama, el creador del manga, y por ello también fue la locación de elementos de Shingeki no Kyojin como la estatua de Mikasa, Eren y Armin.

Los basureros de Attack On Titan estará ubicados en Oita hasta el 22 de noviembre.