Black Panther: Wakanda Forever habría considerado un romance entre Namor y Shuri durante su desarrollo

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Black Panther: Wakanda Forever]

Si han seguido la discusión entorno a Black Panther: Wakanda Forever durante los últimos días, es probable que hayan visto más de algún tweet o video discutiendo la dinámica entre Namor y Shuri en la película y apuntando a lo que algunos fanáticos creen que sería un subtexto romántico en la relación del líder de Talokan y la princesa de Wakanda.

Bueno, aunque en la versión final de Black Panther: Wakanda Forever una potencial relación amorosa entre Namor y Shuri no es algo que se aborda de manera directa, recientemente el editor de la película, Michael P. Shawver, reveló que eso es algo que se consideró y descartó para la secuela de Black panther.

En una entrevista con el portal Newsweek, Shawver fue consultado sobre la relación entre Namor y Shuri en Black Panther: Wakanda Forever y reveló que “hubo tomas en las que había alguna conexión. En un momento en un corte inicial discutimos como, ‘Oye, ¿lo dejamos así? ¿Simplemente lo dejamos ahí? Agreguemos algo de complejidad a la relación’”.

No obstante, Shawver indicó que optaron por no seguir esa ruta y fortalecer el papel de Shuri como líder de Wakanda.

“Pero, entonces, hay que tener cuidado con retratar, por ejemplo, a Shuri coqueteando para conseguir lo que quiere en lugar de ser una líder diplomática y convertirse en la líder que necesita ser, a la que llegará al final”, dijo el editor. “Entonces, en lo que finalmente nos enfocamos fue en la línea de Namor donde dice ‘solo las personas más dañadas pueden ser líderes verdaderamente grandes’, y eso está plantando la semilla del trauma compartido que ella se da cuenta al final. Pero eso es esencialmente lo que son, están tratando de liderar y ser líderes de sus naciones con todo este dolor, cargando con este corazón apesadumbrado”.

Por ahora no está claro cuándo volveremos a ver a Namor en el MCU. De hecho, mientras todavía no hay planes formales para Black Panther 3 tampoco hay certeza respecto a cuál será la próxima aparición de Shuri por lo que es probable que las conjeturas sobre lo que se podría establecer entre ambos no desaparezcan pronto. Sin embargo, Shawver sostiene que un romance entre esos personajes podría estar fuera de la mesa con la versión final de Wakanda Forever ya que Namor “se convirtió en una especie de hermano mayor” para Shuri “debido a la similitud que vio cuando vio su mundo y escuchó la historia”.

“Obviamente hay un trauma cultural compartido entre la gente (de Namor) y su gente. Lo que ella perdió al principio comenzó a llenar ese vacío, y eso se sintió más genuino para los personajes”, añadió.

Recuerden que esto no es Game of Thrones ni la serie de The Flash por lo que con Namor como “una especie de hermano mayor” de Shuri probablemente aquella potencial relación quedará acotada a lo que puedan imaginar los fanáticos.