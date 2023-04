Chris Evans y un retorno como Capitán América: “no se siente bien en este momento”

Después del estreno de Avengers: Endgame, casi de forma inmediata comenzó la especulación sobre el eventual retorno de algunos actores que bajaron el telón a su participación en el universo de Marvel Studios.

Pero aunque Robert Downey Jr. ha remarcado que su era como Tony Stark ya concluyó, Chris Evans no ha cerrado del todo la puerta, aunque ahora reiteró que todo dependerá de las circunstancias de la historia que quieran proponer desde la casa productora.

“Es difícil. Me encanta ese papel profundamente. Significa mucho para mí... y quiero decir, ¿creo que hay más historias de Steve Rogers que contar? ¡Seguro!”, dijo Evans al portal The Wrap.

“Pero al mismo tiempo, soy muy, muy valioso con eso. Es como esta cosita brillante que tengo que amo tanto, y no quiero estropearlo de ninguna manera, y yo fui parte de algo que fue tan especial, para un período de tiempo especial, y de alguna manera realmente logró aterrizar tan bien”, agregó el actor.

En ese contexto, finalmente Evans recalcó que: “por mucho que esté conectado con ese papel, y me encante contar esas historias y trabajar con esas personas, no se siente bien en este momento”.

Las palabras del actor se llevaron a cabo en referencia a la realización de Captain America: New World Order, la película que mantendrá el foco en Sam Wilson tras los sucesos de la serie Captain América and the Winter Soldier.

En ese contexto, la historia seguirá profundizando en los problemas de Sam para seguir con el escudo del Capitán, no solo por el peso del legado de Rogers, sino que también por las condiciones sociopolíticas que se le cruzan por delante. Más aún, lo anterior se reforzaría ya que Harrison Ford pasará a interpretar al General Ross, quien se convertirá en el nuevo Presidente de Estados Unidos.