Colin y Casey Jost escribirán una nueva película de Las Tortugas Ninja

Una nueva película de Las Tortugas Ninja está en camino. A parte de la cinta animada que está desarrollándose de la mano de Seth Rogen, durante esta semana Deadline reveló que Paramount Pictures está trabajando en otro proyecto centrado en las aventuras de Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello.

De acuerdo al reporte, esta nueva película de Las Tortugas Ninja aún no tiene un título oficial, sin embargo, recientemente comenzó a tomar impulso de la mano de la contratación de Colin Jost y Casey Jost para escribir su guión.

En ese sentido, se espera que el guionista de Saturday Night Live y su hermano creen una historia para esta cinta que será producida por Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Scott Mednick y Galen Walker.

La película más recientes de Las Tortugas Ninja para la pantalla grande, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, se presentó en 2016 como una secuela de Teenage Mutant Ninja Turtles, un reinicio CGI live-action que debutó en 2014 y también contó con Bay entre sus productores.

Si bien el reporte de Deadline no lo establecía, una publicación posterior de Variety confirma que esta nueva película también será live-action. No obstante, recalca que todo recién está en sus primera etapas y por ende no existen ni detalles de la trama ni una fecha de estreno.