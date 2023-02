Confirman que la nueva película de Hellboy se llamará The Crooked Man y será escrita por Mike Mignola

Finalmente los rumores se confirmaron y poco después de que surgieran los primeros reportes al respecto se confirmó que Hellboy tendrá una nueva película.

Tal y como les habíamos contado días atrás, la nueva película de Hellboy será un reinicio que no retomará ni la trama de las películas dirigidas por Guillermo del Toro ni tampoco seguirá la propuesta de la fallida entrega protagonizada por David Harbour.

Según confirma Deadline, esta nueva película de Hellboy desarrollada por Millennium Media se llamará Hellboy: The Crooked Man y estará inspirada en el cómic homónimo de 2008. Pero quizás lo más llamativo es que la nueva incursión de Hellboy en el cine contará con un guión escrito por el propio creador del personaje, Mike Mignola, junto a Chris Golden.

“The Crooked Man es una desviación de todas las películas anteriores de Hellboy donde Mike Mignola, el creador de los cómics, finalmente conducirá una versión auténtica de sus historias y personajes en forma de película”, dijo el presidente de Millennium Media, Jeffrey Greenstein. “Esta es la primera de una serie de películas que cautivarán al público de maneras familiares y nuevas. (El director) Brian Taylor es un experto en todos los ámbitos, y no podría pensar en una mejor persona para dar vida a esta historia y mostrarle a nuestra audiencia esta lista diferente y original de películas de Hellboy”.

El plan de Millennium Media implica filmar la cinta dirigida por Brian Taylor (Crank) a partir de marzo en Blugaria y la compañía ya estaría en las etapas finales de negociaciones con el elenco aunque por ahora no se han revelado nombres para el proyecto. Sin embargo, respecto a la trama, Deadline dice que “la nueva película verá a Hellboy y un agente novato de BPRD varados en los Apalaches rurales de la década de 1950. Allí, descubren una pequeña comunidad atormentada por brujas, dirigida por un demonio local con una inquietante conexión con el pasado de Hellboy: The Crooked Man”.

