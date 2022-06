Dan a conocer el catálogo completo de juegos que estará disponible en el nuevo PlayStation Plus

Finalmente desde Sony han dado a conocer el catálogo completo de juegos que estará disponible para los suscriptores de PlayStation Plus Extra o Premium.

A través de la página de PlayStation dieron a conocer el catálogo, que en el caso de PlayStation 4 y PlayStation 5, contiene una variedad de títulos desde relevantes entregas AAA, como Ghost of Tsushima y Death Stranding, hasta juegos independientes como Celeste y Hollow Knight. Además, se incluyen títulos como Spider-Man Miles Morales, Returnal, y God of War (2018).

También se presentaron las demos que estarán disponibles para quienes contraten el servicio, y que permitirán jugar hasta dos horas de juegos recientemente lanzados. Entre estos se encuentran: Horizon Forbidden West, Tiny Tina’s Wonderland, WWE 2K22, y Farming Simulator 22.

Finalmente, también dieron a conocer el listado de juegos clásicos que estarán disponibles en el servicio, el cual involucra títulos como los primeros God of War, Star Wars: The Force Unleashed, The Last of Us Remastered, y varias entrega de la saga Dynasty Warriors.

Puedes revisar el listado completo de juegos en el siguiente enlace.