Dan Slott dice que The Reckoning War es el cómic que ha querido hacer toda su vida: “Esta es mi Star Wars”

Dan Slott está muy entusiasmado con su próximo gran proyecto para Marvel Comics. De hecho, el guionista llegó a comparar a este nuevo título que se llamará The Reckoning War con nada más ni nada menos que Star Wars.

En una reciente entrevista con el portal Newsarama, Slott abordó la propuesta de ese cómic de 2022 que reunirá a personajes como Los Cuatro Fantásticos, She-Hulk, Silver Surfer, Jack of Hearts, the Watcher y el Nick Fury original.

Así, el guionista explicó que aunque anteriormente el cómic fue promocionado como una revisión de la “Guerra Secreta original” de Marvel, en realidad esta historia tendrá su foco en uno de los primeros conflictos de ese universo.

“Esto está relacionado con la primera guerra en el Universo Marvel, muuuucho antes de Secret Wars”, contó Slott. “Estoy tratando de fragmentar para no estropear nada, pero si rastreas la línea de tiempo de Marvel hasta los días de Stan Lee de Marvel Comics, puedes descubrir cuál es la primera guerra”.

Slott por supuesto no quiso revelar más detalles sobre la trama y los villanos que figurarán en este título. No obstante, no dudó en remarcar que habría esperado prácticamente toda su vida para escribir esta historia.

“Cuando tenía ocho años leí un cómic de Marvel en particular que me llamó la atención. Me hizo pensar: ‘Si esto sucediera y eso sucediera, entonces todo el universo Marvel estaría en problemas. Todas las facetas estarían en peligro si este conflicto volviera a ocurrir’”, señaló Slott. “Y me senté y esperé desde que tenía ocho años y nadie jamás tocó esto. Y eso me hizo feliz”.

“The Reckoning War es que finalmente soy capaz de responder la pregunta que me hice como un niño de ocho años: ¿y si esos tipos aparecieran de nuevo?”, agregó dice el escritor antes de señalar que el cómic “es un caos, una locura. Una lucha por tu vida. Esta es mi Star Wars”.

The Reckoning War arrancará con una trama en la serie regular de Los Cuatro Fantásticos de Slott y tendrá un one-shot llamado Fantastic Four: The Reckoning War Alpha #1 que será dibujado por Carlos Pacheco.