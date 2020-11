DC anunció a los equipos creativos que estarán a cargo de “las últimas historias del Universo DC” en Dark Nights: Death Metal

DC Comics dio a conocer el listado completo de los equipos creativos que estarán al mando de Dark Nights: Death Metal - The Last Stories of the DC Universe #1, un nuevo cómic que estará ligado al evento de Dark Nights: Death Metal y pretende relatar “las últimas historias del Universo DC” en el contexto de la batalla final de los héroes contra el Batman que Ríe.

En ese sentido, Dark Nights: Death Metal - The Last Stories of the DC Universe #1 estará compuesto por siete relatos que estarán a cargo de distintos guionistas y dibujantes que tendrán la misión de poner el foco en personajes como Wonder Woman, Superman, los Titanes y la familia de Batman.

De acuerdo a la publicación realizada vía Twitter por DC Nation, estos serán los equipos creativos y las historias que formarán parte de Dark Nights: Death Metal - The Last Stories of the DC Universe #1:

“Together” (“Juntos”) será una historia centrada en los Titanes que contará con un guión de Joshua Williamson, James Tynion IV y Scott Snyder además de dibujos de Travis Moore, colores de Tamra Bonvillain y letras de Deron Bennett.

Jeff Lemire contará una historia de los Green Lantern en “Last Knights” (“Los últimos Caballeros”), un relato que además contará con los dibujos de Rafael Albuquerque, los colores de Ivan Plascencia y letras de Steve Wands.

En “The Question” (“La Pregunta”) Mariko Tamaki seguirá escribiendo a Wonder Woman en esta historia con dibujos de Daniel Sampere, colores de Adriano Lucas y letras de Saida Temofonte.

Green Arrow y Black Canary serán el foco de “Dust of a Distant Storm” (“Polvo de una tormenta distante”), una historia que estará en manos de Gail Simone como guionista, Meghan Hetrick como artista, Marissa Louise en los colores y Travis Lanham en las letras.

“Whale Fail” será el título de la historia de Aquaman que será desarrollada por el guionista Christopher Sebela, el artista Christopher Mooneyham con Enrica Eren Angiolini en los colores y Dave Sharpe en las letras.

Obviamente Batman no puede quedar fuera de los especiales de DC y en esta oportunidad del Caballero Oscuro y su familia serán el foco de “We Fight for Love” (“Peleamos por amor”), una historia escrita por Cecil Castellucci e ilustrada por Mirka Andolfo con colores de Andrew Dalhouse y letras de un Temofonte.

Para cerrar, Superman será la estrella de “Man of Tomorrow” (“El hombre del mañana”), un relato escrito por Mark Waid que será dibujado y coloreado por Francis Manapul y contará Josh Reed en las letras.

Si aún no tienen clara la premisa de Dark Nights: Death Metal - The Last Stories of the DC Universe #1 , aquí tienen su sinopsis:

“¿Cómo pasarías tu última noche en la Tierra? La batalla final contra el Batman que Ríe está cerca, la batalla final por el destino del universo, el destino de todo, llegará mañana y la supervivencia no está asegurada. Pero esta noche, nuestros héroes tienen lo que podría ser su última oportunidad para decir adiós, dejar de lado los arrepentimientos, pasar tiempo con sus seres queridos o hacer todo el bien que puedan. Para algunos, estos momentos robados serán sus últimas historias".

Dark Nights: Death Metal - The Last Stories of the DC Universe #1 será lanzado este 8 de diciembre.