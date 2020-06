DC selló un acuerdo con Spotify para lanzar podcasts basados en sus héroes y villanos

Pronto las historias de los superhéroes y villanos de DC continuarán expandiéndose en una nueva plataforma.

Este jueves Spotify anunció que firmó un acuerdo con Warner Bros. y DC Entertainment para producir y distribuir varios podcasts originales basados en los héroes y villanos de la editorial.

El acuerdo entre las compañías abarca varios años e implica que estos contenidos serán exclusivos de la plataforma de streaming.

Si bien por ahora no está claro cuáles serán los podcasts que DC y Warner Bros. presentarán bajo este acuerdo, desde Variety precisan que todas estas propuestas serán historias narrativas con guión y estarán ambientadas en el Universo DC. No obstante, las narraciones de los nuevos podcasts no estarán relacionadas con películas o programas de televisión existentes.

Por otra parte, en paralelo a la producción de narrativas basadas en personajes y franquicias existentes de DC, esa compañía y Warner Bros colaborarán con Spotify para crear algunas apuestas originales. Sin embargo, por ahora no hay más detalles respecto a esos planes.

De acuerdo a lo señalado por Spotify, el aspecto creativo de estos proyectos estará en manos del estudio digital de Warner Bros. Television Group y Blue Ribbon Content, quienes desarrollarán y producirán los podcasts en colaboración con Spotify. Todo mientras Warner Bros. Digital Networks administrará el negocio y la estrategia relacionada con el acuerdo y Spotify se encargará del marketing y distribución de los proyectos.