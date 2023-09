Demon Slayer tendrá un juego estilo Mario Party en Nintendo Switch

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, es uno de los anime más populares de los últimos años, por eso no es del todo extraño que tenga adaptación al mundo de los videojuegos, y aunque ya tuvo un juego de peleas (Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles), ahora un nuevo título está en camino, esta vez del estilo de Mario Party.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Strongest Soldier será el nombre de este ‘party game’ que según se anunció llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch.

Este juego tendrá cooperativo local y online, y se podrá jugar hasta de cuatro jugadores quienes se enfrentarán en diferentes mini juegos en un tablero.

El juego tiene programado su lanzamiento en Japón para 2024 y por el momento se desconoce si llegará a occidente.