Diana the Musical y Space Jam: A New Legacy se quedaron con varios “reconocimientos” a lo peor del cine en los Premios Razzie 2022

Como es tradición en la antesala de la próxima versión de los Premios Oscar, la organización de Premios Razzie dio a conocer a los ganadores de sus infames galardones que reconocen a lo peor del cine.

En un movimiento que se veía venir desde que aquella producción acaparó un montón de nominaciones, la versión de Diana the Musical amparada por Netflix se quedó con la mayor cantidad de Premios Razzie, incluyendo “Peor Película”, “Peor Actriz” y “Peor Director”. Pero, aunque no consiguió el Razzie más lapidario de todos, Space Jam: A New Legacy también recibió varias frambuesas doradas como “Peor remake, rip-off o secuela” y “Peor pareja en pantalla”. Todo mientras Bruce Willis obviamente ganó la categoría que se creó exclusivamente en su honor y Jared Leto se coronó como “Peor Actor” por su trabajo en House of Gucci.

Si bien en general los Premios Razzie son algo negativo para los actores y directores involucrados, este año probablemente Will Smith estará contento con la ceremonia porque gracias a su trabajo en King Richard recibió un “Redeeemer Award”, el galardón que pretende redimir a un actor por sus triunfos pasados en los Premios Razzie.

A continuación pueden revisar al listado de ganadores de los Premios Razzie 2022:

Peor Película

Diana the Musical (The Netflix Version)

Peor Actor

LeBron James - Space Jam: A New Legacy

Peor Actriz

Jeanna de Waal - Diana the Musical

Peor actriz de reparto

Judy Kaye - Diana the Musical

Peor actor de reparto

Jared Leto - House of Gucci

Peor pareja en pantalla

LeBron James y cualquier personaje de dibujos animados de Warner (o producto de Time-Warner) con el que interactúa - Space Jam: A New Legacy

Peor remake, rip-off o secuela

Space Jam: A New Legacy

Peor director

Christopher Ashley - Diana the Musical

Peor guión

Diana the Musical - guión de Joe DiPietro, musica y letras de DiPietro y David Bryan

Peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021