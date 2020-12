Diego Luna dice que filmar Andor “se siente como si estuviéramos haciendo una película muy larga”

The Mandalorian, Ahsoka y The Book of Boba Fett no son las únicas series de Star Wars que Disney Plus planea presentar durante los próximos años y, además de la anticipada serie de Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm y el streaming están trabajando en Andor, una apuesta que narrará la historia del personaje que Diego Luna interpretó en Rogue One.

Durante la conferencia de Disney para sus inversionistas se dio a conocer un primer acercamiento a la propuesta de la serie. Pero, como si eso no fuese suficiente, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el propio Luna aprovechó de entregar más detalles al respecto.

Ante todo el actor aseguró que, pese a que todos los fanáticos conocerán el destino de Cassian de antemano, la serie tratará de tener una propuesta interesante explorando el camino que llevó a su personaje a ese sacrificio.

“Es muy interesante contar una historia aunque sepamos dónde termina”, dijo el actor. “La forma en que puedes abordar una historia como esta te lleva inevitablemente a un proceso de reflexión más profundo. Tiendo a usar mucho esa palabra. Entonces, una vez que sabes de lo que Cassian es capaz, hay espacio para mucha exploración, y eso es algo que me emociona mucho como actor”.

“Creo que el formato de una serie es asombroso porque tenemos mucho tiempo para explorar todas esas capas. Lo que sucede en Rogue One es algo sobre lo que realmente podemos reflexionar y ver qué hay detrás de algo como (el sacrificio de un informante)”, añadió.

“Es un desafío muy interesante, el que tenemos por delante”, sentenció Luna. “Así que estoy muy emocionado de volver a ese personaje porque realmente disfruté interpretándolo y estaba muy feliz con lo que representaba la película. Rogue One era una historia de gente corriente. Era gente normal haciendo cosas increíbles y, en cierto modo, es una película que nos recuerda el poder que todos tenemos si tenemos una convicción. Entonces, sí, me siento bendecido por tener la oportunidad de volver a visitar este papel”.

Luna continúo explicando que, pese a que le gusta el formato de la serie, su propuesta sería más parecida a una extensa película.

“La forma en que filmamos esto me recuerda cómo rodamos la película, y la cantidad de trabajo detrás de esta serie de televisión me recuerda el trabajo que haces para una película”, señaló el actor. “Se siente como si estuviéramos haciendo una película muy larga”.

Andor será comandada por Tony Gilroy como showrunner y, además de Luna, su elenco contará con Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Stellan Skarsgård, Kyle Soller y Adria Arjona. La serie aún no tiene una fecha de estreno específica, pero se espera que debute en 2022.