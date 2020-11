Director creativo de Spin Master por Bakugan: Champions of Vestroia: “No queríamos repetir la historia del anime”

Hace unos días es que llegó a la Nintendo Switch, Bakugan: Champions of Vestroia, un juego basado en la popular franquicia de anime que comenzó en 2007 y que se encuentra basada en un juego de cartas estratégico creado por Sega Toys.

Champions of Vestroia es desarrollado por WayForward Technologies y producido por Spin Master, y sobre su llegada a la Nintendo Switch y sus principales características tuvimos la oportunidad de hablar con Frederick Ernst, director creativo de Spin Master, quien nos detalló algunas de las ideas tras este juego que opta por una historia diferente a la conocida en el anime.

¿Cómo ha sido la experiencia desarrollando Bakugan: Champions of Vestroia?

Cuando nos sentamos a diseñar un nuevo juego de Bakugan, decidimos tres prioridades principales. Primero, queríamos crear una historia que atrajera a los fanáticos del anime y les diera la oportunidad de protagonizar su propia historia. Es por eso que decidimos establecer el juego en una nueva ciudad con un elenco de personajes original. En segundo lugar, queríamos un sistema de batalla que se sintiera bien para los jugadores del juego de cartas, aunque para tener un sistema de batalla que se sintiera adecuado para un juego de rol de acción, no podíamos copiarlo exactamente. Finalmente, queríamos asegurarnos de que el juego fuera acogedor para los jugadores que no estaban tan familiarizados con el mundo de Bakugan. No queríamos frustrar a los nuevos fans esperando que ya conocieran todos los detalles de las peleas de Bakugan. Estas tres prioridades guiaron nuestras decisiones y diseño a lo largo del proceso de desarrollo.

¿Puedes profundizar en cuáles son algunas de las características principales del juego?

Las dos grandes características son el modo historia y las peleas, por supuesto. De eso se tratan los juegos de rol de acción, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran historia de tres actos que entrelaza dos historias principales junto con un montón de personajes interesantes y misiones secundarias. Tienes un montón de opciones de personalización para tu personaje para que puedas crear a quien quieras y vestirlo con el estilo adecuado. Pelearás en torneos, lucharás contra los malos, ayudarás a la gente y explorarás la ciudad de San Barbaras mientras descubres los secretos detrás de algunos misteriosos terremotos.

En el camino vas a tener muchas peleas de Bakugan, por supuesto. Hay más de 80 Bakugan para coleccionar, junto con una variedad de habilidades para cada uno de los tipos de elementos. También desbloquearás habilidades de luchador para darle a tu propio personaje una ventaja durante las peleas. Cuando llegues al final, tendrás opciones casi infinitas para formar equipos únicos de Bakugan, cada uno con un conjunto personalizado de habilidades. Además de abrirte camino a través de la historia, existe, por supuesto, el modo multijugador, donde puedes poner a prueba a tu equipo contra los luchadores más brillantes de Internet.

¿Cómo describirías el gameplay?

Lo que pretendíamos es un juego de rol ligero con énfasis en las batallas que te permita expresar tu propio estilo de juego, ya sea la fuerte ofensiva de Ventus o Pyrus, o la defensa y los trucos de Darkus y Aquos. Constantemente desbloquearás nuevas habilidades y encontrarás nuevos Bakugan, por lo que siempre habrá algo nuevo con lo que experimentar.

¿Cómo funciona la progresión del juego, en cuanto a nuevas habilidades o subir de nivel?

A medida que completes misiones y ganes batallas, ganarás Bcoins para tu luchador y XP para tu Bakugan. Puedes gastar las Bcoins en tiendas para desbloquear cosméticos como ropa y peinados o para nuevas habilidades de Bakugan o poderes de lucha. A medida que Bakugan gane XP, subirán de nivel, aumentando su B-Power, lo que aumenta su salud y aumenta la efectividad de sus habilidades. Cuando alcances el límite de nivel para tu evolución actual, necesitarás un Evo-Core para que tu Bakugan evolucione al siguiente nivel (Básico a Hyper a Titán a Maximus a Diamante) para que pueda seguir subiendo de nivel. Las habilidades también tienen varios niveles, por lo que podrás actualizar a mejores versiones de tus habilidades favoritas a medida que avanzas en el juego.

¿Está dirigido a los fanáticos del anime o para todos?

Esta fue una pregunta complicada con la que nos enfrentamos al principio de la preproducción. Queríamos asegurarnos de que los fanáticos del anime tuvieran una historia nueva e interesante en la que sumergirse, por lo que no queríamos repetir la historia del anime, pero también queríamos asegurarnos de que los jugadores que no estaban tan familiarizados con el programa no se perderían. Así que decidimos establecer la historia del juego en una nueva ciudad cerca de Los Volmos y centrarnos en un nuevo elenco de personajes (aunque, por supuesto, aparecen los Awesome Brawlers) para poder presentar nuevos fanáticos al mundo de una manera natural.

¿Cuánto se inspiró el juego en el anime?

La historia, el escenario y los personajes están muy inspirados en el anime. Queríamos que el videojuego se sintiera como una extensión de la historia y el mundo del anime. El mundo de Bakugan no es solo Los Volmos y queríamos celebrarlo. En cuanto a las peleas, tratamos de crear un sistema de peleas que capturara la emoción y la escala de las batallas de anime mientras aportaba algo de la profundidad y la estrategia del juego de cartas coleccionables. Aunque quiero enfatizar que nuestro objetivo no era recrear el juego de mesa o de cartas coleccionables, sino inspirarnos en él para agregar profundidad a nuestra pelea.

¿Qué nos puedes contar sobre el modo multijugador?

Pelear en línea y contra amigos te permite llevar tu colección de Bakugan y habilidades del modo historia a un entorno competitivo. Tu colección es la misma en un jugador y en multijugador, por lo que no hay microtransacciones ni nada por el estilo. Si no juegas contra un amigo, el juego te emparejará con otro jugador con una colección similar para tratar de hacerlo lo más justo posible y luego te lanzará directamente a la acción. Estamos muy emocionados de ver qué tipo de estrategias desarrollan los jugadores cuando se les da acceso a una gran colección de Bakugan y habilidades y se enfrentan a una competencia seria.