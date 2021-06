Director de la trilogía Mass Effect funda un nuevo estudio y está trabajando en una nueva IP

Casey Hudson, quien fue el director de la trilogía Mass Effect, anunció que fundará un nuevo estudio el cual será llamado Humanoid Studios, y que trabajará en una nueva IP.

Según complementó quien fue exdirector de BioWare a través de su cuenta de Twitter, actualmente se encuentra en fase de contratación.

“He estado trabajando con algunos compañeros en algo increíble, y desearía poder contároslo todo. Hoy, anunciamos una nueva compañía independiente de videojuegos construida para desatar la libertad creativa de sus desarrolladores, llevando innovación y arte a los jugadores a través de una nueva IP”, señaló.

Hudson dejó BioWare en diciembre de 2020, y durante su estadía en el estudio trabajó como director de importantes juegos de la compañía como Star Wars: Knights of the Old Republic y la trilogía Mass Effect.