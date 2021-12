Disney presentó la primera imagen de Strange World, su próxima película animada

Poco después del estreno de Encanto, la cinta más reciente de la compañía, Walt Disney Animation Studios reveló el primer vistazo a su próximo proyecto: Strange World.

A través de redes sociales el estudio compartió un arte conceptual de esta nueva película que será dirigida por Don Hall (Raya and the Last Dragon) junto a Qui Nguyen (The Society), quien además realizó el guión.

Como podrán ver a continuación, este imagen muestra a dos personajes en un misterioso escenario con extrañas criaturas. En ese sentido, la descripción entregada por Disney explica que la historia de Strange World “viaja a lo profundo de una tierra inexplorada y traicionera donde aguardan criaturas fantásticas”.

El estreno de Strange World está planificado para noviembre de 2022.