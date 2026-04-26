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    Maratón de Santiago 2026: a qué hora y dónde seguir la transmisión en vivo

    El esperado evento deportivo cuenta con cobertura para ver la acción de los corredores por las calles de la capital.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Maratón de Santiago 2026: a qué hora y dónde seguir la transmisión en vivo. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Este fin de semana llega la nueva edición de la Maratón de Santiago 2026, evento que reunirá a miles de corredores en las calles de la capital.

    El encuentro es presentado como La fiesta deportiva más grande de Chile y cuenta con tres circuitos que corresponden a la Maratón 42K, Medio Maratón 21K y Corrida 10K.

    La cita deportiva está programada para este 26 de abril, donde las salida y la meta de los recorridos corresponde al frontis del palacio de La Moneda.

    Dónde ver la Maratón de Santiago

    Se anunció que la Maratón de Santiago 2026 tiene cobertura en vivo este domingo desde las 7:30 horas por las pantallas de TVN.

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