Maratón de Santiago 2026: a qué hora y dónde seguir la transmisión en vivo. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega la nueva edición de la Maratón de Santiago 2026, evento que reunirá a miles de corredores en las calles de la capital.

El encuentro es presentado como La fiesta deportiva más grande de Chile y cuenta con tres circuitos que corresponden a la Maratón 42K, Medio Maratón 21K y Corrida 10K.

La cita deportiva está programada para este 26 de abril, donde las salida y la meta de los recorridos corresponde al frontis del palacio de La Moneda.

Dónde ver la Maratón de Santiago