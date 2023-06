El battle royale de My Hero Academia ya tiene ventana de lanzamiento

My Hero Ultra Rumble, el battle royale basado en el popular manga y anime My Hero Academia ya tiene ventana de lanzamiento y es que según se ha conocido este se lanzará en los meses de primavera.

El juego recientemente tuvo una beta abierta en PlayStation 4 la que se extendió entre el 25 de mayo y el 1 de junio, y donde según da a conocer la revista Weekly Shonen Jump participaron 500 mil usuarios.

De acuerdo a lo que detallan desde la revista, el juego final contará con elementos que no estaban presentes en la beta.

My Hero Ultra Rumble contará con partidas para 24 jugadores, quienes formarán equipos de tres y deberán combatir con el resto de héroes y villanos para hacerse con la victoria. El juego contará con reconocidos personajes del anime como Deku, Todoroki o All Might, cada uno con sus propias habilidades, basadas en sus ‘Quirks’.

El título llegará a PC, Xbox Series, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.