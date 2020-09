El director de Minari se encargará del remake live-action de Your Name

Lee Isaac Chung, el director detrás de Minari, será el nuevo encargado de concretar al remake live-action de Your Name.

De acuerdo a Deadline, Chung asumirá el cargo de director de remake de Your Name que está siendo desarrollado por Paramount, Bad Robot y Toho y que previamente había contado con Marc Webb (The Amazing Spider-Man, 500 Days of Summer) como director.

Además de dirigir esta nueva versión de la exitosa película animada de Makoto Shinkai, Chung reescribirá el borrador del guión realizado por Emily V. Gordon (The Big Sick), quien había reemplazado a Eric Heisserer (Arrival) como guionista de esta apuesta.

Considerando que Chung comenzará a realizar su propio trabajo en este remake de Your Name, aún no hay muchos detalles sobre la trama que planea concretar este proyecto. No obstante, Deadline describe a esta película live-action como una “versión reinventada” de la cinta original donde “dos adolescentes descubren que están intercambiando cuerpos mágica e intermitentemente. Cuando un desastre amenaza con cambiar sus vidas, deben viajar para encontrarse y salvar sus mundos”.